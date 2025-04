Além dos números de Stephen Curry, a noite desta terça-feira (1º) contou com mais recordes batidos por Nikola Jokic. Após duas prorrogações, erros de Russell Westbrook foram decisivos para o resultado negativo do Denver Nuggets em um jogo marcado por grandes feitos do sérvio. A vitória do Minnesota Timberwolves, que teve como palco Ball Arena, em Denver (EUA), por 140 a 139, foi conquistada em um lance livre nos últimos segundos.

continua após a publicidade

➡️ Jogador do Blazers se destaca na NBA e supera marca histórica de Larry Bird

O jogo estava acirrado e duas prorrogações foram necessárias para o resultado final. Nos segundos finais, o Nuggets vencia por 1 ponto de diferença e teve a oportunidade de abrir a vantagem com uma bandeja livre de Westbrook, que errou o arremesso. Com a posse de bola para o Timberwolves, foi a vez de Alexander-Walker tentar a virada com uma bola de três. O jogador errou, mas foi "recompensado" com uma falta afobada de Russell, que rendeu os dois pontos necessários para a vitória dos visitantes.

Apesar da derrota, o grande destaque da partida ficou mais uma vez com Jokic que anotou 61 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Com esses números, o sérvio garantiu o triplo-duplo de maior pontuação na história da NBA. Antes, a marca era de Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, com 60 pontos em 2022.

continua após a publicidade

Além do feito, que ficará marcado na história da liga norte-americana de basquete, a alta pontuação também é novidade na carreira de Jokic. Os 61 pontos supera a maior marca do sérvio de 56 pontos marcados, conquistada durante confronto entre Denver Nuggets e Washington Wizards, em dezembro do ano passado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Recorde na NBA com Curry e Jokic

A rodada do "dia da mentira" da NBA 2024/25 será lembrada por grandes atuações e recordes batidos, principalmente por fãs de Stephen Curry e Nikola Jokic. Segundo a liga norte-americana, aliás, foi a primeira vez que mais de um MVP anota mais de 50 pontos em uma única noite.

continua após a publicidade

Nas últimas horas de terça-feira (1º), Curry assumiu a liderança do Golden State Warriors para garantir a vitória sobre o Memphis Grizzlies. Na ocasião, o armador registrou 52 pontos, 10 rebotes, oito assistências e cinco roubos de bola. Vale destacar que ele ainda chegou perto de ultrapassar Klay Thompson (14) no maior número de bolas de três em um único jogo.

Já de madrugada, Jokic alcançou, como Curry, uma média impressionante durante o jogo entre Nuggets e Timberwolves, nesta reta final da temporada regular. A vitória não veio, mas o sérvio liderou o confronto e foi o grande cestinha da noite, com 61 pontos.