Um avião comercial e um helicóptero militar colidiram no céu de Washington, capital dos Estados Unidos, na noite de quarta-feira (29), às 23h (de Brasília). Patinadores artísticos estadunidenses e russos estavam entre os 64 passageiros do avião.

Os campeões mundiais russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov estavam a bordo do voo da American Airlines, conforme informou a agência estatal russa TASS. Enquanto isso, a patinação artística dos Estados Unidos, entidade que regula o esporte no país, confirmou nesta quinta-feira (30) à Reuters que havia componentes da federação no avião que caiu próximo ao Aeroporto Nacional Reagan Washington.

Segundo a organização, a aeronave transportava atletas, treinadores e familiares que retornavam do Campo de Desenvolvimento Nacional, realizado em conjunto com o Campeonato de Patinação Artística dos EUA, no Kansas.

Além disso, a TASS relatou que Inna Volyanskaya, ex-patinadora que competiu pela União Soviética e atual treinadora do clube de patinação artística de Washington, estava a bordo.

Acidente entre avião e helicóptero

O avião, com 64 passageiros e tripulantes, vinha de Wichita, Kansas, e se aproximava de Washington, quando ocorreu a colisão com um helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk, modelo usado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos.

O incidente aconteceu a poucos metros da pista, pouco antes da aterrissagem. A American Airlines confirmou que a aeronave envolvida era propriedade da empresa e afirmou que se manifestará em breve. Após o acidente, todas as operações de pouso e decolagem foram suspensas no aeroporto, que está localizado a apenas 6 km do centro de Washington.

