Canal renova direitos de transmissão da Copa Davis, que terá João Fonseca

A DSPORTS seguirá com os direitos de transmissão exclusiva da Copa Davis no Brasil por mais duas edições. A renovação será celebrada com partidas entre Brasil e França, nos dias 1 e 2 de fevereiro, em Orleans. João Fonseca e Thiago Wild lideram a equipe brasileira, formada pelo também simplista Matheus Pucinelli, e os duplistas Rafael Matos e Marcelo Melo.

continua após a publicidade

Se vencer o duelo, o Brasil avança para a segunda rodada dos Qualifiers, em setembro. Com narração de Gonçalo Luiz e comentários de Pedro Vitor, os jogos da equipe brasileira poderão ser assistidos no DSPORTS, canal esportivo que está disponível exclusivamente no serviço de streaming e TV ao vivo SKY+.

A fase final da Copa Davis 2024 foi marcada como o último torneio disputado por um dos maiores tenistas de todos os tempos. Rafael Nadal se despediu do tênis profissional após a disputa do torneio de seleções em Málaga, em que a Espanha acabou eliminada nas quartas de final contra a Holanda, por 2 jogos a 1.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Copa Davis no DSPORTS

Conhecida como “a Copa do Mundo de Tênis”, a Copa Davis foi criada em 1900 para que os jogadores representem seus países. Assim, cada país convoca uma “seleção” de seus melhores atletas. Hernan Bidegain, diretor regional de conteúdo do DSPORTS, comentou a renovação.

- No DSPORTS, trabalhamos para levar o melhor da transmissão esportiva para os fãs de esporte e por isso seguimos com as transmissões exclusivas das partidas da equipe brasileira na Copa Davis. O torneio é um dos maiores de tênis do mundo e temos o orgulho de ter o direito das transmissões exclusivas pelos próximos dois anos. Estamos sempre atentos para o mercado e em busca de novas oportunidades no universo esportivo - disse Bidegain.

continua após a publicidade