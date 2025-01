Prefeito diz ter certeza de que Rio/Niterói vencerá disputa por sede do Pan 2031

As prefeituras do Rio de Janeiro e Niterói oficializaram, nesta quarta-feira (29), a candidatura conjunta para sediar o Pan-Americano de 2031. Em atendimento a imprensa, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, analisou as condições das cidades para sediarem a competição.

— Esta não seria a primeira vez que o Rio de Janeiro seria sede de uma competição multi-esportiva. Em 2007, a cidade recebeu também os Jogos Pan-Americanos. Além disso, o município também sediou as Olimpíadas de 2016, tornando o Brasil o primeiro país da América do Sul a receber o evento. — afirmou Eduardo Paes.

Foram 50 eleitores, entre confederações esportivas e atletas. A definição do placar foi de 48 votos favoráveis à candidatura de Rio/Niterói, um contra e um em branco. Eduardo Paes agradeceu a escolha e também a Tarcísio de Freitas (o governador de São Paulo). Disse ainda que tem certeza de que vencerá a disputa.

— É muito bom a gente sair daqui com essa votação, eu diria que unânime, 48 votos. O Brasil está se unindo todo com essa candidatura de Rio-Niterói. Nós tivemos o apoio do presidente Lula, do governador Tarcisio de Freitas (São Paulo). Eu tenho certeza que iremos vencer essa disputa, realizar os Jogos Parapan e Pan-Americanos com muita qualidade. E lembrando sempre isso, a estrutura está pronta. É muito pouco o que precisa fazer, sendo estruturas provisórias. A gente vai poder dar muito foco no esporte e o legado também. Poder entregar a linha 3 do metrô, um desafio que integra as cidades de Rio e Niterói, Itaboraí e consolida esta fusão do Estado do Rio e da Guanabara, é uma iniciativa importante — disse Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro.

Próximos passos de Rio e Niterói na corrida pela sede do Pan de 2031

Rio de Janeiro e Niterói vão enviar um relatório detalhado para a PanAm Sports, explicando como as modalidades serão divididas entre as cidades. Até o mês de abril, a organização dará um retorno sobre a candidatura, aprovando a divisão ou solicitando mudanças. A princípio, a escolha da sede ocorreria em agosto, em Assunção, mas a tendência é que o local e a data mudem devido à participação da capital paraguaia na disputa.