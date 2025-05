Astro brasileiro do UFC apaga fã em evento de MMA; veja o vídeo

No último sábado (10), Jean Silva realizou mais uma finalização, mas desta vez, fora do octógono do Ultimate ou de qualquer competição de luta agarrada. Durante sua presença em São José (SC), para assistir ao evento 'Aspera N1', o lutador, que ocupa uma posição entre os 15 melhores do peso-pena (66 kg) no UFC, colocou um fã para "dormir" com um mata-leão nos bastidores do show. Veja o vídeo abaixo:

Jean Silva apaga fã com mata-leão

O vídeo não mostra como se deu a abordagem ao lutador, mas parece que o episódio foi um pedido do próprio fã. As imagens registram Jean Silva já aplicando o golpe. Quando o atleta da equipe 'Fighting Nerds' ajustou o mata-leão, o fã – cuja identidade não foi revelada – deu os tradicionais tapinhas em sinal de desistência, mas o lutador não soltou a posição, levando-o a "dormir".

Após alguns segundos, quando recuperou a consciência, o fã ficou surpreso por ter sido "apagado" pelo golpe de Jean Silva. Na internet, parte da comunidade do MMA criticou a atitude do lutador do UFC por não ter liberado o mata-leão quando o fã se rendeu. No entanto, o próprio fã não pareceu se incomodar, já que o clima entre os dois permaneceu amistoso no vídeo.

Trajetória meteórica no UFC

Em pouco mais de um ano desde sua estreia no Ultimate, Jean Silva já conquistou grande reconhecimento na principal organização de MMA do mundo. Com cinco vitórias consecutivas – todas por finalização rápida – e apresentações eletrizantes, o atleta da 'Fighting Nerds' se destacou como um dos principais prospectos da divisão dos penas, onde já ocupa a 11ª posição no ranking.

Jean Silva após vitória no UFC Seattle (Foto: Reprodução/UFC)

