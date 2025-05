Jack Della Maddalena derrotou Belal Muhammad por decisão unânime dos juízes (48-47, 48-47 e 49-46), e se tornou campeão mundial do peso meio-médio do UFC, no UFC 315, em Montreal, no Canadá, neste domingo (11). Nas redes sociais, o presidente da organização, Dana White, publicou como ficou o rosto do antigo detentor do cinturão após batalha que durou cinco rounds e foi eleita a "Luta da noite" do evento.

Fraturas e lábio partido

Nos "stories" em seu perfil oficial no Instagram, Dana White divulgou a imagem do rosto de Belal Muhammad após o combate de cinco rounds contra Jack Della Maddalena. Segundo informações compartilhadas pelo presidente da organização, o ex-campeão sofreu fraturas no nariz e no osso orbital, além de múltiplos cortes e escoriações.

Imagens fortes abaixo A foto abaixo contém conteúdo sensível de violência

Rosto de Belal Muhammad após luta contra Jack Della Maddalena no UFC 315 (Foto: Reprodução/Instagram)

Tradução: Que guerra! Nariz e (osso) orbital quebrados e lábio cortado #respeito

UFC 315: Belal Muhammad x Jack Della Maddalena

A luta começou com troca de socos, principalmente do campeão, que surpreendeu o australiano. Na metade final, o desafiante conseguiu bons golpes, mas Belal respondeu com um jab limpo, após ensaiar uma tentativa de queda. Nos segundos finais, os lutadores foram para a trocação, mas sem knockdown.

No segundo round o ritmo caiu, mas com troca de jabs de ambos os lados. Muhammad tentou outra queda, mas foi bem defendida por Della Maddalena. No terceiro assalto, Jack começou melhor, já encontrando a distância para conectar os melhores golpes no palestino. No final do round, JDM seguiu no controle em pé, mesmo com Belal buscando mais ação e outra tentativa de queda, que não teve sucesso mais uma vez.

Jack Della Maddalena derrotou Belal Muhammad e se tornou campeão peso meio-médio do UFC (Foto: Minas Panagiotakis/AFP)

O quarto assalto seguiu com Jack melhor, principalmente quando Belal partia para cima para a trocação. Sem sucesso em pé, o palestino jogou o desafiante para a grade novamente para a queda, mas defendido pelo australiano. No último round, o palestino seguia andando para frente, mas sofrendo nos contragolpes de Della Maddalena. Porém, no segundo minuto, Muhammad finalmente conseguiu colocar a luta no chão, onde caiu cima, mas Jack conseguiu levantar um minuto depois.

Na reta final do combate, Maddalena ensaiava o nocaute, mas Belal se recuperou e conseguiu outra queda, mas que Jack levantou rapidamente. Em pé, o australiano voltou a castigar o campeão e quase nocauteou, mas o palestino se manteve em pé até o final. No resultado dos juízes, Jack Della Maddalena derrotou Belal Muhammad (48-47, 48-47, 49-46) e se tornou campeão mundial do peso meio-médio do UFC.