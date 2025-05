Quanto José Aldo faturou em carreira no UFC? Veja valores

O UFC 315 marcou o fim de uma era. No último sábado (10), em evento realizado no Canadá, José Aldo anunciou sua aposentadoria do MMA após derrota por decisão unânime para Aiemann Zahabi. Aos 38 anos, o ex-campeão peso-pena se despediu do octógono com um legado grandioso — e uma conta bancária recheada.

De acordo com estimativas de portais especializados em finanças no MMA, Aldo acumulou ao longo da carreira cerca de US$ 9,5 milhões (R$ 53 milhões na cotação atual) em bolsas de lutas no UFC.

💰 Confira algumas das maiores bolsas de Aldo no UFC:

🥊 Contra Conor McGregor (UFC 194): US$ 2,3 milhões 🏆 Contra Frankie Edgar (UFC 200): US$ 1,05 milhão ❌ Contra Max Holloway (UFC 212): US$ 490 mil ❌ Contra Max Holloway (UFC 218): US$ 230 mil ❌ Contra Aiemann Zahabi (UFC 315): US$ 400 mil

Além das bolsas fixas, Aldo também recebeu valores adicionais por participação nas vendas de pay-per-view, bônus de performance e contratos com patrocinadores. Essas variáveis foram fundamentais para colocá-lo entre os lutadores mais bem pagos da história da organização.

Fora do UFC, ele também faturou alto: em 2023, participou do Gamebred Boxing 4, enfrentando Jeremy Stephens e levando US$ 425 mil

🥊 Legado de campeão

José Aldo encerra a carreira como um dos maiores nomes da história do MMA. Campeão do WEC e do UFC, reinou por quase uma década no peso-pena e foi protagonista de grandes eventos do esporte. Sua rivalidade com Conor McGregor, mesmo com o desfecho relâmpago, entrou para a história do UFC.

Agora, o “Campeão do Povo” se despede oficialmente dos octógonos com mais de R$ 50 milhões em ganhos apenas dentro do cage — e um legado que vai muito além do dinheiro.

