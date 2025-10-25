Aspinall x Gane: confira card, onde assistir e horário do UFC 321
Evento será realizado em Etihad Arena, em Abu Dhabi (EAU)
Tom Aspinall fará sua primeira defesa do cinturão linear contra Cyril Gane neste sábado (25), no UFC 321, em Abu Dhabi. Na luta co-principal, mais um título em jogo: as brasileiras Virna Jandiroba e Mackenzie Dern se enfrentam pelo peso-palha. Ao todo, cinco brasileiros entram em confronto no evento numerado, com dois no card preliminar e três no principal. Confira com o Lance! o card completo que tem início marcado para às 11h (de Brasília).
Dois cinturões em jogo no UFC 321
Aspinall x Gane
O "novo reinado" dos pesos-pesados chegou oficialmente com a aposentadoria de Jon Jones em junho deste ano, quando Tom foi promovido a campeão linear. Apesar disso, o britânico conquistou o cinturão interino da categoria, além de defendê-lo, nas vitórias contra Sergei Pavlovich e Curtis Blaydes, respectivamente. O combate, no entanto, é o primeiro de Aspinall em 2025.
Gane, por sua vez, também já foi campeão interino dos pesados, mas acabou perdendo a liderança para ninguém menos que Jones em 2023. Na época, o francês ignorou os desafios de Spinall ao afirmar que não tinha interesse no confronto. O lutador venceu Serghei Spivac e Alexander Volkov, desde então, e conquistou mais uma oportunidade de disputa ao título.
Jandiroba x Dern
Não é a primeira vez que as brasileiras se enfrentam no UFC. Com pouco mais de um ano no Ultimate, Jandiroba levou a pior para Dern que venceu por decisão unânime dos juízes. A revanche chega na disputa pelo cinturão vago do peso-palha após a saída de Zhang Weili da categoria.
Em uma fase brilhante, Virna vem de cinco vitórias consecutivas na organização, o que a colocou no topo entre as palhas. Do outro lado, apesar do retrospecto positivo, vive um período de altos e baixos no UFC com duas derrotas nas últimas cinco lutas disputadas.
FICHA TÉCNICA
UFC 321
📆 Data: 25 de outubro de 2025
⏰ Horário: A partir de 11h (horário de Brasília)
🌍 Local: Etihad Arena, em Abu Dhabi (EAU)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 15 horas
Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall (115,6 Kg) x Ciryl Gane (112,2 Kg)
Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba (52,1 Kg) x Mackenzie Dern (52,1 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov (61,6 Kg) x Mario Bautista (61,4 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov (118,6 Kg) x Jailton "Malhadinho" Almeida (107,5 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic (92 Kg) x Azamat Murzakanov (93,2 Kg)
Card Preliminar - 11 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nasrat Haqparast (70,7 Kg) x Quillan Salkilld (70,5 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov (84,1 Kg) x Jun Yong Park (84,1 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein (70,7 Kg) x Mateusz Rebecki (70,5 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker (110,6 Kg) x Louie Sutherland (119,9 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood (66,2 Kg) x Jose Miguel Delgado (66,6 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab (120,2 Kg) x Chris Barnett (118,3 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum (58,1 Kg) x Mitch Raposo (56,9 Kg)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim (52,6 Kg) x Mizuki Inoue (52,1 Kg)
