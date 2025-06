Dana White anunciou que Jon Jones não é mais campeão peso pesado do UFC e que está aposentado do MMA, em coletiva de imprensa realizada após o UFC Baku, neste sábado (21). Além disso, o presidente do Ultimate confirmou que Tom Aspinall foi elevado ao posto de campeão indiscutível, após quebrar o recorde de dias com o cinturão interino.

Jon Jones aposentado

Após a realização do primeiro evento do UFC no Azerbaijão, Dana White veio a público anunciar que Jon Jones está aposentado do MMA. Com a saída do americano, Tom Aspinall foi promovido de campeão interino a campeão linear do peso pesado do Ultimate.

— Jon Jones nos chamou na última noite e se aposentou. Jon Jones está oficialmente aposentado. Tom Aspinall é o campeão peso pesado do UFC — anunciou o presidente da organização.

Novela Jon Jones, UFC e Tom Aspinall

Após três anos fora dos octógonos, Jon Jones retornou ao UFC na divisão do peso pesado e derrotou Cyril Gane pelo cinturão vago da categoria até 120kg, em março de 2023. Porém, devido a novo tempo de inatividade do americano, o Ultimate criou um cinturão interino, que Tom Aspinall conquistou ao bater Sergei Pavlovich em novembro do mesmo ano.

Desde então, o mundo do MMA aguardou ansiosamente a luta de unificação dos cinturões entre Jones e Aspinall, mas não aconteceu em 2024. Em julho daquele ano, sem paciência, Tom defendeu o título interino contra Curtis Blaydes e venceu por nocaute em apenas um minuto. Após a luta do inglês, Jon anunciou que estaria de volta, porém, para encarar Stipe Miocic, em novembro, quando venceu por nocaute técnico.

Jon Jones e Tom Aspinall em um evento do UFC (Foto: Reprodução)

Após lutar com Miocic, Jones deu diversas declarações que não voltaria e que estava aposentado. Mesmo com diversas provocações de Aspinall e pedido de diversos fãs, o americano seguiu irredutível e teve a aposentadoria confirmada por Dana White, na coletiva de imprensa após o UFC Baku, neste sábado (21). Assim, Aspinall se torna campeão linear dos pesados.