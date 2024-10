Campeão do skate street no STU Open Rio do ano passado, o argentino Matias Dell Olio busca o bicampeonato neste fim de semana. Em entrevista ao Lance!, o skatista demonstrou a gana por mais uma vitória e contou que está focado em viver cada etapa do processo até a competição.

- A minha expectativa para o evento é aproveitar o dia a dia e estar presente um dia de cada vez. Muita gente quer ganhar, mas para poder ganhar você tem que lembrar do processo: como se levanta de manhã, o que vai fazer antes, o que vai comer, o truque que vai fazer. Então, minha expectativa é poder defender o meu título e ganhar. Mas também me lembrar que isso é um processo que começou desde o dia que eu cheguei aqui no Brasil - disse.

- Eu confio em tudo o que eu fiz no meu trabalho anterior para poder dar o melhor e defender o meu título. Eu quero ganhar como todos que estão aqui. Isso é algo que é óbvio, que a gente vê. Quando você vem a um evento, você não vem só para se divertir. Você vem com a expectativa de ganhar. Mas estou mais focado no processo para poder conseguir - completou.

Vitória de Dell Olio no STU Open Rio 2023

Em 2023, o argentino disputou a final com três skatistas brasileiros (Giovanni Vianna, Filipe Mota e Abner Pietro), um colombiano (Jhancarlo Gonzales) e um eslovaco (Richard Tury). Em decisão muito equilibrada, Dell Olio faturou o título. Confira a classificação abaixo.

1º – Matias Dell Olio – 84,66

2º – Giovanni Vianna – 83,92

3º – Jhancarlo Gonzales – 83,74

4º – Richard Tury – 82,17

5º – Filipe Mota – 78,97

6º – Abner Pietro – 41,71

Programação do Skate Street masculino no STU Open Rio 2024

O STU Open Rio 2024 acontece na Praça Duó, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, entre os dias 16 e 20 de outubro. A primeira fase do skate street masculino será disputada nesta sexta-feira (18), às 10h20 (de Brasília). A semifinal ocorre no sábado (19), às 10h. Por fim, a final acontece no domingo (20), às 16h.