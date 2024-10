Yndira Asp fala sobre expectativas para o STU Rio: ‘Um dos mais irados do ano’

Yndiara Asp em ação em Florianópolis (Foto: Julio Detefon/STU)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 16:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Yndira Asp, um dos principais nomes do skate feminino, em entrevista exclusiva ao Lance!, nesta quarta-feira (16), durante o evento de apresentação do STU Pro Rio, falou sobre as expectativas para o evento. A skatista elogiou a competição e disse ser uma grande celebração do esporte.

— Este evento é um dos mais irados do ano. Junta a competição com a música, festival em frente à praia, é uma grande celebração do skate. Acho que este é o meu quarto ou quinto ano competindo aqui. Então, desde o primeiro campeonato aqui, eu tenho um carinho bem especial e vou ganhando cada vez mais experiência, tanto na pista, quanto no evento. E também conforme vão mudando e adaptando os formatos, nós vamos nos adaptando juntos. Eu me sinto muito feliz de estar aqui competindo e vivendo esses momentos, vendo a evolução do skate, do skate feminino — disse ele.

➡️ Pedro Barros desabafa sobre preconceitos e evoluções no skate

➡️ Augusto Akio elogia pista do STU Rio: ‘É de se esperar um alto nível de skate’

Yndira Asp durante o STU de Floripa (Foto: Julio Detefon/STU)

➡️ STU Pro Tour Rio: Ivan Monteiro fala sobre influência das mídias no skate

Yndira é uma das mais experientes neste meio do skate, e as meninas mais jovens aproveitam para trocar uma ideia com a atleta. A skatista afirmou que todos se ajudam, e isso é uma das características marcantes do skate.

— Acho que a troca acaba acontecendo bastante ali na pista, nos treinos, a gente tem muita troca. A gente se ajuda muito, é uma característica do skate, uma grande união, então, com certeza passo o que posso para ajudar as novas gerações, novas meninas e elas me ensinam muito — concluiu.