Bia Haddad emplaca grande vitória nas duplas em Indian Wells

Bia Haddad Maia estreou com o pé direito, nesta quinta-feira, na chave de duplas do WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia, evento no piso duro com premiação de US$ 8,9 milhões.

A paulistana e a alemã Laura Siegemund derrotaram a dupla semifinalista do Australian Open e de Doha, no Qatar, as russas Mirra Andreeva e Diana Shnaider, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 3/6, 10/4 e podem ter outra pedreira pela frente: as líderes do ranking e campeãs do Aberto da Austrália, a americana Taylor Townsend e a tcheca Katerina Siniakova, que enfrentam a mexicana Giulia Olmos ou a norueguesa Ulrikke Eikeri.

Bia Haddad Maia venceu a americana Emma Navarro em Estrasburgo (Foto: Oscar del Pozo / AFP)

Luisa Stefani ainda irá estrear no evento, sem data confirmada, ao lado da canadense Leylah Fernandez. Elas enfrentam as cabeças de chave 2, a canadense Gabriela Dabrowski com a neozelandesa Erin Routtlife.

Em simples, Bia Haddad joga no sábado provavelmente contra a vencedora da britânica Sonai Kartal e da americana Varvara Lepchenko.