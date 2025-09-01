Após título da AmeriCup, técnico da Seleção ‘se despede’ do Brasil

A história voltou a ser feita pela Seleção Brasileira Masculina de Basquete no domingo (31). Em uma sólida campanha, desde a fase de grupos, o time comandado por Aleksandar Petrovic venceu dois adversários de peso - Estados Unidos e Argentina - em sequência para sagrar-se pentacampeão da AmeriCup. Após as comemorações, o técnico croata anunciou seu retorno ao seu país na Europa.

continua após a publicidade

➡️ Com ex-Flamengo, Brasil tem dois destaques na Seleção da AmeriCup; veja lista

— Embarco para a Croácia em algumas horas e quero agradecer a todos que fizeram parte desta jornada maravilhosa de basquete brasileiro. Primeiramente, aos jogadores, à comissão técnica e médica, à CBB e, aos dois Presidentes e dois Amigos, Gui Peixoto e Marcelo Sousa — escreveu Petrovic.

Entre os comentários da publicação no X (antigo Twitter), os torcedores brasileiros celebravam o título e agradeciam o trabalho feito pelo técnico na Seleção Brasileira. A emoção era tanta que alguns fãs chegaram a oferecer pagar o aluguel de Petrovic no Brasil para que ele se mantenha no país.

continua após a publicidade

O croata não deixou de responder o pedido do torcedor para ele morar no Brasil. Segundo o técnico, o "mandaram" de volta para a Croácia. A resposta, no entanto, não foi bem recebida por um torcedor, que pensou que a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) havia dispensado Petrovic.

Apesar do que pode ter interpretado o torcedor, Petrovic não saiu do comando da Seleção Brasileira. De volta a Amarelinha antes de Paris 2024, o técnico renovou o contrato com a equipe por todo o ciclo olímpico de Los Angeles 2028.

continua após a publicidade

Antes mesmo despedida de Aleksandar em seu perfil pessoal, na qual brincou sobre ser mandado para a Croácia, a CBB publicou o passaporte do Brasil do técnico. A entidade ainda afirmou que Petrovic era oficialmente brasileiro, com uma legenda que destacava a alcunha de "o croata mais Brasil de todos os tempos".

Como foi a final da AmeriCup entre Brasil e Argentina?

📝 Texto: Gustavo Loio

O primeiro, como era de se esperar, período foi bastante equilibrado. O Brasil terminou vencendo por 16 a 15. Gui Deodato, com 9 pontos, e Bruno Caboclo, com 5, foram os destaques da equipe.

No segundo quarto, o Brasil chegou a abrir 29/20. A um minuto do fim da parcial, Georginho fez 31/22 (vídeo abaixo). E a seleção brasileira fechou em 31 a 24.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Argentina encostou no placar no início do terceiro quarto: 28/31. Com uma mais uma cesta de três de Georginho, o Brasil fez 36/28. Yago Santos brilhou em seguida e, com outra de três, fez 39/28 para o Brasil (vídeo abaixo). Os argentinos não se entregaram, e a vantagem brasileira foi de 42 a 36, ao final da parcial.

O Brasil liderava por 48/36 a sete minutos do fim do último quarto. E 52/43 era a vantagem brasileira a menos de três minutos para o fim da decisão. A menos de dois minutos do fim, Benite acertou um arremesso de três pontos e a seleção fez 55/45. Pouco tempo depois, a seleção, enfim, voltou a soltar o grito de campeão.