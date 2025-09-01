A Seleção Brasileira masculina de basquete sagrou-se campeã da AmeriCup neste domingo (31), ao derrotar a Argentina na final por 55 a 47. A partida, disputada em Manágua, capital da Nicarágua, encerrou um jejum de 16 anos sem o principal título do continente para o Brasil e representou o pentacampeonato do país na competição (1984, 1988, 2005, 2009 e 2025). O narrador Galvão Bueno, uma das vozes mais conhecidas do esporte brasileiro, utilizou suas redes sociais para celebrar o feito.

Em publicação, Galvão parabenizou a equipe: "Ganhar é bom... Ganhar da Argentina é muito melhor!". A mensagem foi compartilhada pelo perfil oficial da Confederação Brasileira de Basketball (CBB).

Com o triunfo, a equipe comandada pelo técnico croata Aleksandar Petrović coroa uma campanha sólida, que incluiu uma vitória importante sobre os Estados Unidos na semifinal. O título continental representa um marco importante para a atual geração do basquete brasileiro e para o planejamento da confederação visando as próximas competições internacionais.

Vitor Benite ergue o troféu após a vitória do Brasil sobre a Argentina na final da Americup (Foto:AFP)

Como foi a partida da Seleção Brasileira na final da AmeriCup

O confronto foi caracterizado pela intensidade das defesas de ambas as equipes, o que resultou em uma pontuação baixa e em uma disputa acirrada pela liderança do placar. O Brasil conseguiu se impor nos momentos decisivos, especialmente no último quarto, para assegurar a vitória.

O armador Yago dos Santos foi o cestinha da equipe brasileira com 14 pontos e terminou o torneio eleito o Jogador Mais Valioso (MVP). O pivô Bruno Caboclo também teve atuação destacada, contribuindo com 11 pontos e 7 rebotes.