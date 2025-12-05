Bortoleto prega cautela após primeiro dia do GP de Abu Dhabi de F1

As atividades do Grande Prêmio de Abu Dhabi começaram nesta sexta-feira (5), com os dois primeiros treinos livres. Gabriel Bortoleto terminou o primeiro na sétima posição, em uma corrida recheada de novatos. Já no segundo, o brasileiro foi o sexto colocado. Ao fim das sessões, Bortoleto se mostrou contente com seu desempenho, mas demonstrou cautela.

— No geral, tem sido bem positivo. Há obviamente alguns ajustes a serem feitos antes de amanhã, mas foi bem produtivo, já que focamos em entender o equilíbrio entre simulações de corrida e de classificação — avaliou o brasileiro.

Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Piloto da Sauber, Gabriel Bortoleto ainda aproveitou para tecer elogios à sua equipe. Nico Hulkenberg, seu companheiro, foi quinto colocado em ambos os treinos, que tiveram a liderança de Lando Norris, da McLaren, postulante ao título da F1.

— É encorajador ver nosso carro nessas posições, mesmo sendo apenas sexta-feira. Seguiremos nos esforçando e buscando maximizar nossa performance na classificação amanhã — completou.

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 7 DE DEZEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real