Após uma série de batalhas entre equipes em 2024, a temporada de 2025 da F1 causa enormes expectativas nos fãs, ávidos para conferir se o equilíbrio vai permanecer este ano. No entanto, não é só o duelo em pista que motiva o público. A chegada de uma série de novatos, o retorno do Brasil ao grid e a ida de Lewis Hamilton para a equipe italiana também são tópicos de muito destaque. E uma fala de Michael Schumacher, ainda em 2008, revelou uma espécie de “previsão” sobre o inglês, que ainda não se cumpriu.

- Eu diria que sim, absolutamente. Ninguém imaginava, nem eu, que eu poderia superar o recorde de cinco títulos de Fangio, e ainda aumentar para sete. Os recordes estão lá para serem quebrados, e fico tranquilo sobre o fato de que isso um dia vai acontecer - garantiu Schumacher, ao site oficial da F1, e completou:

- Seja com Lewis (Hamilton), Massa, Sebastian Vettel ou qualquer outro. Pode ser alguém da geração atual ou de alguma que venha pela frente. Não tenho problemas com isso.

Na época, Lewis Hamilton acabara de vencer o primeiro título mundial, ainda pela McLaren. Michael Schumacher, então recordista único, com sete conquistas no currículo, foi questionado sobre a possibilidade de alguém quebrar a marca no futuro. O piloto alemão se mostrou tranquilo quanto a isso.

Segundo Schumacher, era difícil de imaginar a possibilidade de superar os cinco títulos de Juan Manuel Fangio. Ainda assim, Michael o fez. Desta forma, o alemão disse não ter motivos para duvidar que alguém poderia repetir o feito no futuro. Além disso, citou especificamente Hamilton, além de Felipe Massa e Sebastian Vettel, como candidatos para tal feito.

Lewis Hamilton conquistou o primeiro título na F1 de forma dramática e no Brasil, em 2008 (Foto: AFP)

Quais os maiores campeões da Fórmula 1?

Neste momento, Schumacher e Hamilton estão empatados no topo do ranking de títulos, com sete para cada. O alemão venceu em 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, enquanto o inglês faturou a taça em 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. Desta forma, caso a ‘profecia’ de Michael se cumpra, o inédito oitavo título de Lewis viria justamente pela Ferrari, equipe que conduziu Schumacher a cinco deles.

Veja ranking completo de campeões da F1

Michael Schumacher: 7 títulos

Lewis Hamilton: 7 títulos

Juan Manuel Fangio: 5 títulos

Alain Prost, Max Verstappen e Sebastian Vettel: 4 títulos

Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Ayrton Senna, Nelson Piquet: 3 títulos

Alberto Ascari, Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen e Fernando Alonso: 2 títulos

Nino Farina, Mike Hawthorn, Phil Hill, John Surtees, Denny Hulme, Jochen Rindt, James Hunt, Mario Andretti, Jody Scheckter, Alan Jones, Keke Rosberg, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Kimi Räikkönen, Jenson Button e Nico Rosberg: 1 título

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.