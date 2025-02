F1 lança temporada 2025: veja onde assistir e horário

A Fórmula 1 realiza nesta terça-feira (18) o evento F1 75 Live, que comemora os 75 anos da categoria. A festa, apresentada pelo ator Jack Whitehall, conta com apresentação das 10 equipes e dos 20 pilotos da temporada de 2025. A Sauber, equipe do brasileiro Gabriel Bortoleto e do alemão Nico Hülkenberg, será a primeira a se apresentar.

Será a primeira vez que a categoria faz um evento de lançamento de temporada. Além da festa oficial, Ferrari, Aston Martin e Mercedes anunciaram eventos independentes.

A festa de lançamento terá duas horas de duração e tem início previsto para às 17h (de Brasília). Cada equipe terá sete minutos para se apresentar e poderão usar o tempo como quiserem, mas o roteiro será pré-aprovado pela organização do evento. A ordem de apresentação é inversa ao campeonato de construtores de 2024. A Sauber abre as apresentações e a McLaren fecha.

Gabriel Bortoleto e Mattia Binotto, chefe de equipe da Sauber. Equipe abre evento de lançamento da F1 (Foto: Andy Hone/Sauber)

F1 75 Live: saiba onde assistir

📆 Data: 18 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

🌍 Local: Arena The O2, em Londres, na Inglaterra

📺 Onde assistir: BandSports, BandPlay (streaming) e Youtube da Fórmula 1

Lançamento das equipes

A Williams foi a primeira equipe a revelar o carro da temporada, o evento aconteceu em Silverstone, na última sexta-feira (14). Embora tenha mostrado o projeto do carro de 2025, a pintura apresentada era promocional.

Carlos Sainz em teste com a Williams (Foto: reprodução/F1)

🏎️ Próximos eventos

18/02 : F1 75 Live (todas as equipes)

: F1 75 Live (todas as equipes) 19/02 : Ferrari

: Ferrari 23/02 : Aston Martin

: Aston Martin 24/02: Mercedes

O que esperar do F1 75 Live

Lewis Hamilton fará sua primeira aparição pública usando o macacão vermelho, da Ferrari, e ao lado de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc. O britânico, que estava há 12 anos na Mercedes, em 2025 se junta à equipe de Maranello. Além disso, Gabriel Bortoleto marca a volta do Brasil à F1. O público verá o carro que será usado pelo piloto neste ano.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc posaram para fotos com o novo uniforme Ferrari (Foto: Divulgação/Ferrari)

A F1 promete uma noite com muito entretenimento. Além do anfitrião Jack Whitehall, o evento terá o artista country Kane Brown, o rapper Machine Gun Kelly, o compositor Brian Tyler e a banda britânica Take That.