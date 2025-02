Apesar de conquistar o Mundial de Construtores de 2024, a temporada da McLaren não foi muito tranquila. As mudanças nas asas flexíveis ajudou a equipe a ir cada vez mais longe nas corridas, mas também enfrentou duras críticas por parte de outros times. Para o novo ano da Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) implementou novas regras que poderiam prejudicar os "Papayas", que afirmaram não estarem preocupados com as mudanças.

Após encarar certa polêmica com asas flexíveis na temporada 2024, principalmente após reclamações direcionadas à McLaren, a FIA chegou a descartar a adoção de novos testes para avaliar a flexibilidade do item. No entanto, a entidade voltou atrás no início de 2025 e enviou uma diretiva-técnica para as equipes, que terão de se adaptar ao novo limite para as asas dianteiras a partir do GP da Espanha, nona etapa do campeonato.

Protagonista das polêmicas asas flexíveis em 2024, com o famoso ‘mini-DRS’ que gerou debates no GP do Azerbaijão, a McLaren garantiu que não terá problemas com a nova diretiva. Segundo o chefe da equipe inglesa, Andrea Stella, outras áreas do carro geram muito mais impacto no ganho de tempo, e a flexibilidade da asa dianteira “não será uma dor de cabeça” para a nova temporada

- Não será nenhuma dor de cabeça. Não precisamos fazer nenhum ajuste para o início da temporada. Teremos um pequeno ajuste a partir da nona corrida. Sei que se tornou um grande ponto de discussão, mas, em termos de ocupação e problemas, temos tópicos muito diferentes que têm muito mais a ver com ganhar esses décimos de segundo - explicou Stella, e completou:

- Não quero parecer desrespeitoso com todos os homens e mulheres da McLaren, que trabalham muito duro e de forma competente para fazer um carro mais rápido em cima do que já era um carro muito rápido em 2025.

Chefe da Williams, James Vowles seguiu na mesma linha e negou que esteja preocupado com a mudança. Por outro lado, o dirigente britânico admitiu que espera ver a regra afetando mais algumas equipes do que outras.

- Em termos de exploração nessa área, acho que todas as equipes farão o que puderem. Mas algumas simplesmente estarão mais avançadas nessa área do que outras. A mudança de regra a partir da nona corrida também não nos preocupa, e provavelmente terá um efeito mais profundo em outros - destacou Vowles.

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.