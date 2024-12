Depois de seis anos jogando ao lado do capixaba André Stein, o paraibano George Wanderley tem um novo parceiro no vôlei de praia em 2025: o sul-mato-grossense Saymon Barbosa. A dupla inicia os treinamentos em janeiro no CT Cangaço, em João Pessoa, e a estreia será em fevereiro na abertura da temporada do Circuito Brasileiro na cidade de Navegantes, em Santa Catarina.

continua após a publicidade

George/Saymon será comandada pelo técnico Ernesto Vogado. O novo parceiro do paraibano já conhece a capital paraibana por ter formado parceria com o pessoense Álvaro Filho, quando foram campeões brasileiros na temporada 2016/17.

➡️ Com show de Wallace, Cruzeiro é pentacampeão mundial de vôlei

➡️ Zé Roberto abre o jogo sobre Los Angeles 2028: ‘Acho que vai ser a última’

— Estou muito feliz por formar esse time. Acompanhei Saymon de perto jogando com Alvinho no CT Cangaço. Sempre tivemos um relacionamento muito bom e acho que é uma dupla muito forte que estamos formando. Vamos dar um passo de cada vez para alcançar os nossos objetivos — comentou George Wanderley, que disputou os Jogos Olímpicos de Paris com André Stein.

continua após a publicidade

Uma das metas de George/Saymon no próximo ano será conquistar uma vaga para o Campeonato Mundial na Austrália. A competição será em Adelaide, entre 14 e 23 de novembro de 2025.

— Nosso objetivo é manter a consistência que eu vinha tendo no Circuito Mundial. Tem a Copa do Mundo em 2025 e queremos conseguir uma vaga, que vai ser na Austrália. Esse é um dos principais objetivos. Temos Circuito Brasileiro no meio que vai ajudar bastante para pegar ritmo e entrosamento. Vamos devagarzinho — comentou o paraibano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Parceria duradoura com André

George e André no Circuito Mundial (Foto: Divulgação / FIVB)

A parceria de André e George era a mais duradoura da atualidade do vôlei de praia brasileiro e chegou ao fim em outubro deste ano. De 2019 até 2024, a dupla participou de 102 torneios e teve os seguintes feitos: além da participação nas Olimpíadas de Paris, eles foram medalha de bronze na Copa do Mundo em 2022, ouro no Pan-Americano de Santiago em 2024, tricampeão brasileiro e bicampeão sul-americano.

— Minha dupla com André representou uma fase muito importante da minha vida. Conseguimos ser o melhor time do Brasil no Circuito Mundial todos esses anos e fomos aos Jogos Olímpicos juntos, conquistamos o título dos Jogos Pan-Americanos, acho que foi uma fase importantíssima da minha carreira. Aprendi muito com ele. Infelizmente agora vamos estar indo por caminhos diferentes, mas é um amigo, um parceiro realmente. Aprendi muito com ele — finalizou George Wanderley.