Caminho definido. O Brasil conheceu as adversárias que terá pela frente no Mundial feminino de vôlei, disputado na Tailândia, em 2025. O sorteio, realizado nesta terça-feira (17), colocou França, Grécia e Porto Rico no caminho da equipe comandada por José Roberto Guimarães.

Dentre as possibilidades, é possível dizer que o Brasil teve sorte. As três seleções do grupo não tem grande tradição na modalidade e a Amarelinha desponta como favorita. A França só disputou as Olimpíadas este ano por ser o país sede, mas foi eliminada ainda na fase de grupos. Já Porto Rico e Grécia não tem resultados de destaque em grandes campeonatos.

O regulamento do Mundial prevê que as 32 seleções são divididas em oito grupos de quatro equipes. Os dois melhores de cada grupo se classificam para as oitavas de final e, a partir daí, são realizados os confrontos eliminatórios — o "mata-mata" — até a decisão. A competição acontecerá entre os dias 22 de agosto e 7 de setembro de 2025.

Brasil durante jogo contra os Estados Unidos pela semifinal do vôlei feminino nas Olimpíadas de Paris (Foto: Natalia Kolesnikova/AFP)

Apesar de ser uma potência no vôlei, com dois ouros olímpicos, títulos de Grand Prix e Liga das Nações, o Brasil nunca foi campeão mundial de vôlei feminino. Ao longo dos anos, chegou a decisão quatro vezes, quando amargou a medalha de prata: 1994, 2006, 2010 e 2022.

Além do Brasil, veja os grupos do Mundial feminino de vôlei