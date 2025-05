Quantas vitórias e derrotas João Fonseca tem no saibro em 2025?

Se fevereiro foi um mês quase perfeito para João Fonseca no saibro, abril e maio tem sido de mais derrotas do que vitórias. Nesta quinta (8), o número 1 do Brasil e 65º do mundo caiu na estreia do Masters 1000 de Roma, diante do húngaro Fabian Marozsan (61º). Ao todo, são seis triunfos e três derrotas, contando o tropeço no Challenger de Estoril, em Portugal.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No segundo mês do ano, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira ganhou as cinco primeiras partidas nesse piso, culminando com seu primeiro título de ATP, em Buenos Aires. Dois dias depois, no entanto, o tenista carioca sofreu seu primeiro revés na terra batida em 2025, para o francês Alexandre Muller, na estreia no Rio Open.

João Fonseca não participou do Masters 1000 de Monte Carlo e retornou em Madri. Nesse torneio, superou o dinamarquês Elmer Moller (114º), mas parou na segunda rodada, diante do americano Tommy Paul (12º).

continua após a publicidade

Já na estreia do Challenger em Estoril, no último desafio antes da capital italiana, o brasileiro foi surpreendido na estreia pelo holandês Jesper de Jong (93º).



João Fonseca admite nervosismo na derrota em Roma

Nesta quinta-feira (8), após perder para o húngaro Fabian Marozsan (61º do mundo), por 6/3 e 7/6 (4), na estreia, em Roma, o número 1 do Brasil e 65º do mundo admitiu nervosismo.

continua após a publicidade

- Não consegui jogar o meu melhor tênis. Não consegui entrar da forma que eu normalmente entro, jogando meu jogo, jogando agressivo. Eu sabia que seria um jogo difícil e eu não tenho jogado muito bem nos últimos jogos, o nervosismo tem batido - reconheceu o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Club.



- É seguir trabalhando e aprendendo, graças a deus eu sou novo pra aprender essas coisas, melhorar e evoluir. Agora é descansar, refletir sobre a derrota, pensar com a minha equipe qual vai ser o próximo passo e seguir, a temporada não acabou - analisou o brasileiro, que tem 10 vitórias em 17 partidas de ATP em 2025 (excluindo os Challengers, em que venceu 10 de 11 jogos).

➡️ Premiação do Roma Open 2025: veja valores por fase

No sábado, o número 3 do Brasil desafia o canadense Felix Auger- Aliassime, 27º do mundo, em confronto inédito na carreira.