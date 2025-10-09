Após conquista de cinturão, Alex Poatan é confirmado no UFC Rio; entenda
Brasileiro irá participar de atividade com fãs do UFC na sexta-feira (10)
Ainda em comemoração pela reconquista do cinturão contra Magomed Ankalaev, Alex "Poatan" Pereira volta a ser confirmado em evento do Ultimate nesta sexta-feira (10). O campeão do peso meio-pesado será uma das estrelas na sessão de perguntas e respostas, que acontecerá antes da pesagem cerimonial do UFC Rio. Assim como o lutador, Diego Lopes, Norma Dumont e Gilbert Durinho também participarão da atividade.
Após dois dias de eventos no Barra Shopping, os fãs do UFC que adquiriram o ingresso poderão aproveitar a Fan Experience na sexta-feira (10). As atividades começarão no início da tarde, às 14h30 (de Brasília), em uma sessão de fotos com a brasileira Norma Dumont e a polonesa Joanna Jedrzejczyk.
Em sequência, o público terá a oportunidade de participar da sessão de perguntas e respostas, a partir das 16h (de Brasília), com estrelas do MMA brasileiro: Alex Poatan, Diego Lopes, Norma Dumont e Gilbert Durinho. A pesagem cerimonial, então, entregará aos fãs as últimas encaradas do UFC Rio antes da ação começar no sábado (11).
Alex Poatan segue em alta no UFC após título
Alex Poatan fez história no UFC 320 do último sábado (5), reconquistando o cinturão meio-pesado do UFC de forma brutal. Avassalador, o brasileiro nocauteou Magomed Ankalaev ainda no primeiro round e iniciou seu terceiro reinado dentro do Ultimate.
Desde o início da luta, Alex não tomou conhecimento de Magomed Ankalaev e começou a andar para frente, sem se importar com os golpes de Ankalaev, soltando chutes baixos e, no desequilíbrio do russo, conseguindo combinações.
Na terceira vez que conseguiu isso, Poatan atordoou Ankalaev, que tentou pegar suas pernas. O brasileiro pesou o quadril, ficou por cima e, a partir daí, começou a desferir socos e cotoveladas até o árbitro Herb Dean encerrar a luta e dar início à Era Poatan 3.0.
