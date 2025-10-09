Jornalistas opinam sobre card completo do UFC Rio: ‘Absurdo’

Os fãs do octógono mais famoso do mundo poderão acompanhar mais uma noite de muita ação no UFC Rio, neste sábado (11). A luta principal coloca frente a frente Charles “do Bronx” Oliveira e Mateusz Gamrot, prometendo grandes emoções em um card repleto de representantes brasileiros. Após o media day com os principais atletas do evento, o Lance! ouviu os jornalistas Laerte Viana e Luis Coutinho, que deram seus palpites sobre o que esperar do espetáculo na capital carioca. Veja o vídeo completo abaixo.

Especialistas no mundo do UFC, os jornalistas fazem sucesso nas redes sociais com conteúdo recheado de análises e informações sobre os lutadores e a organização. Laerte comanda o perfil "Laerte Viana na Área - MMA", enquanto Coutinho é o criador do "Canal Encarada".

Confira opiniões dos jornalistas sobre UFC Rio

Qual será a Performance da Noite?

Laerte: "Putz, que pergunta boa. Vicente Luque, Joel Alvarez. Tem tudo pra ser uma luta das mais movimentadas. Walter Walker, se cumpriu o que está prometendo de trazer o quarto pé, o tetra, pro Brasil. Charles também, né? Charles é o maior colecionador de bônus da história da UFC, então eu diria que vai ficar por esses três aí."

Coutinho: "Pô, complicada é essa, né, meu irmão? Mas… Charles Do Bronx tem uma boa chance. Eu acho que o Gamrot vai dar um trabalho pra ele, então vai dar uma emoção. Eu acho que ele pode ser um cara que pode fazer uma luta toda noite. Vicente Luque e Joel Álvares tem tudo pra ser uma luta disputada também, emocionante. Eu acho que pode sair uma luta da noite ali. Mas performance da noite, mano… Eu não sei se o Valter Walker conseguir, por exemplo, pegar o pé do Usman rápido. Eu acho que ele vai funcionar muito bem como performance da noite também."

Qual lutador chega mais pressionado?

Laerte: " Eu acho que o Charles, né? Por ser o protagonista, por estar vindo do primeiro nocaute da carreira. O adversário pegou a luta de última hora, então acho que existe uma pressão boa ali em cima do Charles, mas é uma pressão boa no sentido não pejorativo, que pode o motivar de alguma maneira."

Coutinho: "Pressionado… Boa pergunta, cara. Mas… Pressão é um privilégio, né? Então o Charles Do Bronx, eu acho que tem alguma pressão, sim. Porque ele pediu pra fazer parte desse evento. Ele é a luta principal. Depois da vitória do Poatan no UFC 320, o público quer manter essa sensação de autoestima elevada. Do Brasil bem no UFC. E depende bastante dele também. Porque se ele perde, o mundo não acaba. Mas é um balde de água fria nesse momento que o público tá vivendo. Então, eu acho que o Charles Do Bronx tá pressionado, sim. Mas é uma pressão boa."

Charles Do Bronx é a grande atração do UFC Rio (Foto: Reprodução UFC)

O card é bom o suficiente para o público brasileiro?

Laerte: "Acho que é bom. Tanto que, tudo bem que o grande protagonismo está todo voltado pra um lado só, né? Mas o fato de ter esgotado os ingressos em seis horas, acho que responde bem essa pergunta. A galera está bem satisfeita.

Não é todo dia que temos Charles Do Bronxs na atração principal."

Coutinho: "A nível de talentos pra atrair o público poderia ser muito melhor. O público brasileiro não é um público que tá desacostumado ou não entende muito bem o que é o MMA, o que é o UFC. Então ele sabe que tem muitos lutadores melhores que poderiam fazer parte desse evento. Mas é bom lembrar que no UFC 301, no ano passado, tava todo mundo meio assim. Ah, o Cardin é muito bom. E se converteu num evento histórico porque deu tudo muito certo."

Qual luta ta sendo injustamente ignorada?

Laerte: "Boa pergunta. Eu acho que a do Walter Walker e Usman estar enterrada no card preliminar é um absurdo. Acho que o Walter é ranqueado, vem no hype, três finalizações seguidas, acho que merecia um destaque maior ali dentro do card."

Coutinho: "Cara, eu gosto muito da luta do Jonathan Diniz contra o Mário Pinto. Eu acho que é uma luta que pode botar um peso pesado ali em evidência na categoria. A gente sabe que a categoria dos pesados é sempre muito rasa. O Mário Pinto é um cara invicto. O Jonathan Diniz tá em derrota, mas tava vindo muito bem também. Criou uma expectativa boa em cima dele. Então eu acho que é uma luta que pode sair um peso pesado aí pra galera valorizar depois desse UFC Rio."

Quem roubou a cena no media day no Rio de Janeiro?

Laerte: "Eu gostei do Media Day do Charles. Geralmente, a gente vê o Media Day como um tudo, né? Os atletas dão respostas mais protocolares, é um negócio mais engessado, mas o Charles deu boas respostas, tanto para o Gamrot quanto para o fato de ele estar em casa. Achei bem bacana."

Coutinho: "O Walter Walker. Não tem como. Ele é um cara que tá chamando muita atenção pela personalidade dele, pela sinceridade dele, pelas besteiras que ele fala. E ele não tá nem aí pra isso. E o público hoje em dia gosta bastante desse tipo de perfil. Eu acho que no media day quem roubou a cena foi ele mesmo."

Veja o card completo do UFC Rio

Card principal

Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot

Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez

Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli

Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell

Card preliminar

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter

Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva

Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman

Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira