Não é segredo para ninguém que Charles Do Bronx é um dos atletas mais amados do UFC mundo afora. Apesar de lutar no Ultimate há mais de 15 anos, com seis lutas em solo brasileiro, o peso leve construiu sua fama fora do país, virando ídolo no mundo todo e, claro, no Brasil também. Porém, a hora chegou de dar um passo além e se fixar de fato como ídolo nacional, do nível de Anderson Silva e José Aldo. Neste sábado, Oliveira enfrenta Mateusz Gamrot no Rio de Janeiro, a cidade que transformou ídolos em ícones do MMA.

Ambos os ex-campeões tiveram momentos de consagração no Rio de Janeiro, Aldo no UFC 142 e no UFC 179, e Anderson no UFC 134 e no UFC 153. Este último evento, aliás, permanece na mente de Charles, que estava presente como convidado.

Em entrevista ao LANCE!, o brasileiro relembrou o que sentiu quando Anderson Silva apareceu nos telões da arena para iniciar sua caminhada rumo ao octógono e o que viu da reação da plateia naquela noite.

- Cara, alguns anos atrás, eu estava no UFC Rio e eu estava sentado, não nas primeiras filas, porque eu não tinha esse nome todo que eu tenho hoje. Mas eu estava sentado ali na esquina com os atletas e aí eu lembro que do nada, do nada, as luzes se apagaram e começou a tocar a música do Anderson Silva. Os holofotes jogaram para a entrada e o Anderson entrou brincando, tá ligado? Ele nem ia lutar, mas acabou lutando, e eu me emocionei aquele dia. Eu falei assim, um dia eu quero que aconteça o mesmo comigo, tá ligado? Ou lutar no Brasil ou que, tipo, seja só uma presença VIP, tá ligado, e as pessoas possam entrar nessa pressão toda. Mano, o ginásio foi abaixo, o Anderson nem ia nem lutar e apareceu para lutar. Antes ou depois dele, nenhuma entrada foi da mesma forma. Não teve aquele tipo, grito de emoção, aquele aplauso. Eu sinto que dia 11 de outubro vai ser da mesma forma ou maior, então eu estou muito motivado, muito feliz por isso – declarou.

Anos depois, o palco está pronto para que Charles tenha a mesma experiência de Anderson Silva. E, se a vitória vier, a transformação de ídolo para ícone estará completa. Só depende de Do Bronx.

Retomada e início de caminhada

Bia Mesquita busca sucesso no UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)

Dois outros campeões mundiais estarão no card do UFC Rio deste sábado. Deiveson Figueiredo, que já foi dono do cinturão peso mosca, busca retomar sua caminhada rumo ao segundo título, desta vez no peso galo, diante de Montel Jackson. O brasileiro vem de duas derrotas seguidas, mas seu início arrasador na nova divisão (foram três vitórias consecutivas) lhe colocam muito confiante de que ele pode ser o próximo desafiante de Merab Dvalishvili.

Além disso, a brasileira Bia Mesquita inicia sua caminhada no UFC e busca repetir no MMA parte do sucesso que teve no jiu-jitsu. Ela é considerada por muitos a melhor lutadora de jiu-jitsu de todos os tempos, tendo 10 títulos mundiais e tendo sido introduzida ao Hall da Fama da IBJJF.

UFC FIGHT NIGHT — Rio de Janeiro, BRA - Do Bronx x Gamrot

FICHA TÉCNICA

Data: 11 de outubro de 2025

Horário: A partir de 17h (horário de Brasília)

Local: Farmasi Arena, Rio de Janeiro, BRA

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal

Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot

Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez

Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli

Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell

Card preliminar

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter

Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva

Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira