Antes do UFC Rio, Charles Oliveira abandona “Do Bronx”; entenda

Charles "do Bronx" Oliveira está prestes a subir no octógono para enfrentar Mateusz Gamrot pelo UFC Rio, no próximo sábado (11). Em meio à preparação, o lutador brasileiro anunciou em suas redes sociais a mudança do histórico apelido.

Do Bronx busca vitória no UFC Rio (Foto: Reprodução / Instagram Charles Do Bronx)

Na sua conta oficial do Instagram, Charles revelou um "nova personalidade" no tatame a partir do evento na Cidade Maravilhosa: "O Predador". A mudança, no entanto, se trata de uma ação publicitária para o filme "Predador: Terras Selvagens", que será lançado no dia 6 de novembro.

— Na caçada em busca do mais forte, sobre existe lugar para um Predador. Por isso, a partir de agora é Charles Predador aqui no octógono. Um lutador que, assim como eu, encara qualquer desafio de frente, sempre preparado para o que vier. Só que, dessa vez, a missão é confrontar o maior dos inimigos e reestabelecer o respeito de um povo — escreveu Do Bronx, na publicação.

De volta para o Brasil, Charles fará sua estreia no octógono do Rio de Janeiro. Com seis vitórias em solo brasileiro, o ex-campeão do peso-leve busca superar a dura derrota contra Ilia Topuria no UFC 317 em junho deste ano.

Veja o card completo do UFC Rio

O início da disputa do card preliminar do UFC Rio está agendada para às 17h (de Brasília). Em sequência, o card principal começa com fortes emoções já às 20h (de Brasília).

Card principal

Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot

Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez

Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli

Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell

Card preliminar

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter

Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva

Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira