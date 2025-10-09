Lutador sofre lesão e está fora do UFC Rio
Mohammed Usman se lesionou durante os treinamentos e está fora da luta contra brasileiro
Em noite de Charles Oliveira e Mateusz Gamrot, o UFC Rio sofre com uma baixa de peso no card preliminar do próximo sábado (11). O nigeriano Mohammed Usman se lesionou durante os treinamentos e está fora da luta contra o brasileiro Valter Walker pelo peso pesado. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Laerte Viana e confirmada pelo Lance!.
Walker está em uma ascendente na carreira, vindo de três vitórias consecutivas, e procurava confirmar a boa fase na organização. Durante o media day, o brasileiro se mostrou confiante que seu estilo iria trazer ‘’mais um pé’’ para o Brasil para alegrar os fãs no Rio de Janeiro.
Walker ainda declarou ser o ‘’bug do peso pesado’’, muito por conta do seu estilo pouco ortodoxo. Valter é um dos poucos lutadores da divisão especializados no jiu-jitsu e, especificamente, em uma finalização apenas – a ‘’botinha’’.
— Normalmente, os pesados são muito lentos e não têm tanto giro no chão, não têm tanta ginga. Eu sou lento em pé (risos), mas no chão eu sou muito rápido, capaz de pegar pé de diversas formas. Até agora no UFC eu só fiz de uma forma e estou pronto para mostrar outros caminhos para chegar no pé. A ideia é trazer o tetra para o Brasil, o quarto pé, e vou dedicar à minha cidade — comentou Valter.
Pela proximidade do evento, que acontece neste sábado (11), a expectativa é que o brasileiro fique fora do show na Cidade Maravilhosa.
Veja o card completo do UFC Rio
O início da disputa do card preliminar do UFC Rio está agendada para às 17h (de Brasília). Em sequência, o card principal começa com fortes emoções já às 20h (de Brasília).
Card principal
Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot
Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson
Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez
Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto
Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli
Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell
Card preliminar
Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter
Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen
Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva
Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz
Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll
Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira
