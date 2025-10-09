Lutador sofre lesão e está fora do UFC Rio

Em noite de Charles Oliveira e Mateusz Gamrot, o UFC Rio sofre com uma baixa de peso no card preliminar do próximo sábado (11). O nigeriano Mohammed Usman se lesionou durante os treinamentos e está fora da luta contra o brasileiro Valter Walker pelo peso pesado. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Laerte Viana e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Valter Walker em coletiva antes do UFC Rio (Foto: Anna Ramos / Lance!)

Walker está em uma ascendente na carreira, vindo de três vitórias consecutivas, e procurava confirmar a boa fase na organização. Durante o media day, o brasileiro se mostrou confiante que seu estilo iria trazer ‘’mais um pé’’ para o Brasil para alegrar os fãs no Rio de Janeiro.

Walker ainda declarou ser o ‘’bug do peso pesado’’, muito por conta do seu estilo pouco ortodoxo. Valter é um dos poucos lutadores da divisão especializados no jiu-jitsu e, especificamente, em uma finalização apenas – a ‘’botinha’’.

continua após a publicidade

— Normalmente, os pesados são muito lentos e não têm tanto giro no chão, não têm tanta ginga. Eu sou lento em pé (risos), mas no chão eu sou muito rápido, capaz de pegar pé de diversas formas. Até agora no UFC eu só fiz de uma forma e estou pronto para mostrar outros caminhos para chegar no pé. A ideia é trazer o tetra para o Brasil, o quarto pé, e vou dedicar à minha cidade — comentou Valter.

Pela proximidade do evento, que acontece neste sábado (11), a expectativa é que o brasileiro fique fora do show na Cidade Maravilhosa.

Veja o card completo do UFC Rio

O início da disputa do card preliminar do UFC Rio está agendada para às 17h (de Brasília). Em sequência, o card principal começa com fortes emoções já às 20h (de Brasília).

continua após a publicidade

Card principal

Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot

Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez

Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli

Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell

Card preliminar

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter

Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva

Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira