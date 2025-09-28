Lutadores reagem à confusão entre Popó e Wanderlei Silva

Acelino ‘’Popó’’ Freitas derrotou Wanderlei Silva por desclassificação no evento principal do Spaten Fight Night 2, no último sábado (27), em São Paulo–SP. Após o fim do combate, uma briga generalizada tomou conta do ringue entre os membros das equipes dos lutadores e até mesmo entre os competidores, que culminou em Wanderlei nocauteado pelo filho de Popó durante a confusão.

Mesmo com a briga que ficará na história do boxe de um lado negativo, a confusão gerou diversos comentários do mundo todo, até mesmo de atletas do UFC. Em grande maioria foi com a incredulidade do fato, principalmente com o nocaute sofrido por Wanderlei após o fim do combate.

Veja os comentários de lutadores sobre a confusão entre Popó e Wanderlei

— A luta acabou já era, o corner do Popó provocando após a luta. É muito triste acontecer isso no esporte. Na realidade, essas provocações a semana inteira, um desmerecendo o outro e não respeitando a história do outro. Os dois fizeram história cada um no seu esporte. Espero Wanderlei recupere logo — afirmou Cris Cyborg em comentário no Instagram.

— Ridículo. Lutadores brigando no ringue profissional — comentou Paulo "Borrachinha" Costa no Instagram.

— Wanderlei foi nocauteado por um cara usando um smoking. História real — provocou Chael Sonnen, rival de longa data de Wand.

Como foi a luta?

Após os dois se estranharem e trocarem provocações antes da luta, Wanderlei Silva entrou muito nervoso e começou a usar cabeçadas, o que é ilegal tanto no MMA quanto no boxe. Após perder pontos duas vezes, o ex-campeão do PRIDE foi desclassificado com o árbitro central dando a vitória para Popó.

A partir daí, as equipes de Popó e Wanderlei invadiram o ringue e as provocações trocadas se transformaram em outra troca - de socos e pontapés. Ao tentar afastar seu filho Thor da confusão, Wanderlei foi acertado por um homem de smoking que parecia ser da equipe de Popó. O ‘’Cachorro Louco’’ foi nocauteado na hora pelo soco e precisou ser arrastado para uma das esquinas do ringue para que pudesse receber tratamento enquanto a confusão continuava.

Popó Freitas e Wanderlei Silva em luta no Spaten Fight Night 2 (Foto: Gaspar Nóbrega/Inovafoto - IG:@gasparnobrega)

FICHA TÉCNICA

SPATEN FIGHT NIGHT - São Paulo (BRA)

Data: 27 de setembro de 2025

Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

Local: São Paulo, Brasil

Onde assistir: Globo e Combate

Peso combinado (boxe): Acelino ‘’Popó’’ Freitas venceu Wanderlei Silva por desclassificação

Peso leve (boxe): Bia Ferreira venceu Maira Moneo por decisão unânime (98-92, 96-94, 98-92)

Peso médio (boxe): Hebert Conceição venceu Yamaguchi Falcão por decisão unânime (3x 100-90)

Peso leve (MMA): Thiago Manchinha venceu Wanderson Barcelos por decisão unânime (3x 29-28)