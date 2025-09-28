Lutadores reagem à confusão entre Popó e Wanderlei Silva
Briga generalizada repercutiu no mundo da luta
Acelino ‘’Popó’’ Freitas derrotou Wanderlei Silva por desclassificação no evento principal do Spaten Fight Night 2, no último sábado (27), em São Paulo–SP. Após o fim do combate, uma briga generalizada tomou conta do ringue entre os membros das equipes dos lutadores e até mesmo entre os competidores, que culminou em Wanderlei nocauteado pelo filho de Popó durante a confusão.
Mesmo com a briga que ficará na história do boxe de um lado negativo, a confusão gerou diversos comentários do mundo todo, até mesmo de atletas do UFC. Em grande maioria foi com a incredulidade do fato, principalmente com o nocaute sofrido por Wanderlei após o fim do combate.
Veja os comentários de lutadores sobre a confusão entre Popó e Wanderlei
— A luta acabou já era, o corner do Popó provocando após a luta. É muito triste acontecer isso no esporte. Na realidade, essas provocações a semana inteira, um desmerecendo o outro e não respeitando a história do outro. Os dois fizeram história cada um no seu esporte. Espero Wanderlei recupere logo — afirmou Cris Cyborg em comentário no Instagram.
— Ridículo. Lutadores brigando no ringue profissional — comentou Paulo "Borrachinha" Costa no Instagram.
— Wanderlei foi nocauteado por um cara usando um smoking. História real — provocou Chael Sonnen, rival de longa data de Wand.
Como foi a luta?
Após os dois se estranharem e trocarem provocações antes da luta, Wanderlei Silva entrou muito nervoso e começou a usar cabeçadas, o que é ilegal tanto no MMA quanto no boxe. Após perder pontos duas vezes, o ex-campeão do PRIDE foi desclassificado com o árbitro central dando a vitória para Popó.
A partir daí, as equipes de Popó e Wanderlei invadiram o ringue e as provocações trocadas se transformaram em outra troca - de socos e pontapés. Ao tentar afastar seu filho Thor da confusão, Wanderlei foi acertado por um homem de smoking que parecia ser da equipe de Popó. O ‘’Cachorro Louco’’ foi nocauteado na hora pelo soco e precisou ser arrastado para uma das esquinas do ringue para que pudesse receber tratamento enquanto a confusão continuava.
FICHA TÉCNICA
SPATEN FIGHT NIGHT - São Paulo (BRA)
Data: 27 de setembro de 2025
Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
Local: São Paulo, Brasil
Onde assistir: Globo e Combate
Peso combinado (boxe): Acelino ‘’Popó’’ Freitas venceu Wanderlei Silva por desclassificação
Peso leve (boxe): Bia Ferreira venceu Maira Moneo por decisão unânime (98-92, 96-94, 98-92)
Peso médio (boxe): Hebert Conceição venceu Yamaguchi Falcão por decisão unânime (3x 100-90)
Peso leve (MMA): Thiago Manchinha venceu Wanderson Barcelos por decisão unânime (3x 29-28)
