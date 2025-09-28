Popó Freitas e Fabrício Werdum trocaram acusações após briga generalizada ao fim da luta entre o boxeador e Wanderlei Silva, que terminou com desclassificação do lutador de MMA por golpes irregulares no Spaten Fight Night. Na madrugada deste domingo (28), horas após o evento, os dois publicaram vídeos em suas redes sociais culpando a equipe adversária pelo começo da confusão, que terminou com Silva apagado no ringue após um soco.

O desentendimento de membros da equipe de corner dos dois rivais aconteceu após a decisão do juiz de finalizar o embate. Houve invasão dos dois lados e troca de golpes. Popó afirmou que a culpa é da equipe de Wanderlei, entre Fabrício Werdum, que é lutador, amigo de Wanderlei e estava como integrante do time. O boxeador definiu como "covarde" as agressões por parte da equipe rival, mas ponderou que o objetivo da luta não era aquele e pediu desculpas ao público.

- Eu tomei três cabeçadas, como vocês podem ver aqui, e quando o árbitro encerrou e luta e desclassificou o Wanderlei, o treinador dele foi para cima de mim, me deu um soco que machucou muito. Mas a briga não tinha nada a ver com as equipes (...) infelizmente o Werdum covardemente invadiu o ringue junto com seu filho (de Wanderlei) e foi para cima de todo mundo - destacou Popó no começo do vídeo.

Na sequência, Popó sobe o tom contra Werdum e chega a questionar os motivos do lutador de MMA estar presente como membro da equipe e participante do evento em São Paulo. O boxeador reitera que sua equipe não teve a ação de iniciar a briga.

- Vou falar para vocês, a gente não teve culpa de nada, tá? [Quem agiu] Covardemente foi a equipe dele. E não sei para que merda esses caras botaram o Werdum nesse evento. Esse cara só faz merda nos eventos dos outros. Werdum, tenha vergonha, cara. Se eu fosse você, eu tinha vergonha, tá? Tenha vergonha. Você que veio para cima de mim, tem um vídeo gravado e você em cima de mim querendo me bater, mas Deus sabe o que faz. Um abraço - finalizou o vencedor do cinturão.

Do outro lado, Werdum foi direto ao dizer que, na verdade, quem teria começado a briga foram os integrantes do time de Popó Freitas. O lutador de MMA gravou as imagens direto do hospital onde Wanderlei foi levado após o nocaute levado.

No vídeo, o amigo de Wanderlei afirma que foi uma "maldade" o que fizeram com ele no ringue, fazendo referência aos golpes diretos aplicados nele. Werdum destaca que ele estava ao lado de apenas mais duas pessoas, Dida, treinador de Wanderlei, e Thor, filho do lutador, e que a equipe de Popó foi quem partiu para cima deles.

- Estou aqui no hospital com o Wanderlei depois dessa maldade que fizeram com ele, acho que as imagens não mentem. Todo mundo viu o que aconteceu. (...) Estava eu, o Dida e o Thor quando a gente entrou no ringue. Demos de cara com uns 20 caras e só estávamos nós quatro. Para vocês entenderem, eu acho que as imagens não mentem, foi uma reação nossa, uma reação ao ataque deles porque eles começaram a gritar e vieram para cima - inicia o lutador e amigo de Silva.

Em outro momento, ele cita que Wanderlei recebeu um soco na nuca, golpe considerado irregular no mundo das lutas por ser uma região vital no corpo, e voltou a atribuir a culpa ao time de Popó. Ele destacou que tomou uma atitude de reação para "defender sua família", como definiu o amigo lutador.

- É muita maldade o que esse cara fez, ele deu um soco na nuca do Wanderlei. E eu não sei se ele pegou muito bem, mas ele podia ter feito uma coisa muito grave. O Wanderlei está aqui no hospital agora, tomou os pontos nos olhos e quebrou o nariz do Wanderlei porque ele foi muito maldoso, cara. O Wanderlei estava cansado da luta e tudo começou com a equipe do Popó. (...) Como é que eu não vou reagir a um ataque deles com a minha família? O Wanderlei é meu amigo há mais de 25 anos, como é que eu não vou reagir com um ataque daqueles com tanta gente em cima do ringue? - completou.

Fabrício Werdum se desculpou pelo ocorrido, afirmou que não não esperava que o evento terminasse dessa forma e reiterou que a decisão do juiz não tem relação com o comportamento da luta, indicando que a equipe aceitaria o resultado dado pela arbitragem de desclassificar Wanderlei.

- Ele[Wanderlei] foi desclassificado. A luta é uma coisa, é completamente diferente. Foi na luta, foi desclassificado e está tudo bem. O que não dá é ter a reação deles ali, o ataque deles, e a gente teve que reagir - finalizou Werdum.

Popó e Fabrício Werdum trocaram acusações após briga generalizada em luta. (Foto: Reprodução/Instagram)

Autor do soco em Wanderlei é filho de Popó

No vídeo feito por Popó, ele afirma que seu filho Iago Freitas não teve responsabilidade no soco dado em Wanderlei Silva, que apagou o lutador, quebrou seu nariz e o obrigou a sair carregado do evento direto para um hospital - informações confirmadas pelo próprio Fabrício Werdum em vídeo. Por outro lado, o outro filho do boxeador, Rafael Freitas, foi identificado como o responsável pelo golpe.

A transmissão da Rede Globo capturou imagens de Rafael usando um terno preto e branco (mesma roupa da pessoa que acerta o golpe em Wanderlei) e segurando um dos cinturões de campeão de Popó antes da luta começar. Outra câmera flagrou a briga de dentro do ringue e também registrou o soco que nocauteou Wanderlei.

Imagens exclusivas captadas pela reportagem do Lance! mostram o começo da confusão e membros das equipes de Popó e Wanderlei subindo no palco antes das trocas de golpes. Rafael Freitas também aparece na imagem entrando no ringue e segurando o mesmo cinturão do pai mostrado nas câmeras da Globo. Usando terno, ele está na plateia e caminha até o palco da luta, passa pelas cordas e entra no meio da briga, inclusive soltando o cinturão no meio da multidão.