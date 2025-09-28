‘Não estou me sentindo bem’: Wanderlei Silva detalha ferimentos após confusão

O lutador Wanderlei Silva, conhecido como "Cachorro Louco", publicou um vídeo em suas redes sociais mostrando as condições dos ferimentos sofridos durante a confusão generalizada contra a equipe de Acelino "Popó" Freitas no último sábado (27). No vídeo, Wanderlei revelou sentir dores de cabeça e tontura após a briga.

continua após a publicidade

— Acabei de chegar em Curitiba... Fui muito bem amparado pelo evento. Eu fiz os exames ontem, mas como estou com muita dor de cabeça, vou realizar novos exames aqui em Curitiba para identificar se tive alguma lesão mais grave na cabeça. Vou consultar também um oftalmologista, porque eu não consigo abrir meu olho. Essa semana eu farei os exames e trago mais notícias. Obrigada pela torcida e por todas as mensagens, realmente, vocês são maravilhosos. É muito bom poder contar com os amigos nessas horas — disse Wanderlei.

Waderlei Silva após briga no Spate Fight (Foto: Reprodução Instagram)

Filho de Popó comenta sobre soco em Wanderlei: ‘Legítima defesa’

Rafael Freitas, filho de Popó, pediu desculpas pelo ocorrido, mas afirmou ter agido em legítima defesa para proteger seu pai e seu irmão durante a confusão.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Quando eu percebi que começou aquela confusão generalizada, iniciando com a equipe do Wanderlei, pelo filho dele, pelo treinador, pelo Werdum. Então quando eu vi todos eles lá, agredindo meu pai e meus irmãos, eu entrei em legítima defesa. No calor daquele momento, eu só pensei em me defender e defender minha família — comentou Rafael.

Iago Freitas, outro filho do boxeador, estava na equipe de corner do pai. A transmissão do evento capturou imagens de Rafael usando um terno preto e branco (mesma roupa da pessoa que acerta o golpe em Wanderlei) e segurando um dos cinturões de campeão de Popó. Outra câmera flagrou a briga de dentro do ringue e também registrou o soco que nocauteou Wanderlei.

continua após a publicidade

Wanderlei Silva ficou desacordado por um tempo e precisou sair carregado do local da luta para um hospital. Segundo Fabrício Werdum, também lutador de MMA e amigo de Wanderlei, estava como integrante de sua equipe e confirmou que o atleta precisou levar pontos e está com o nariz quebrado.