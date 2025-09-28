Wanderlei Silva posta vídeo: ‘A verdade sobre Popó’

Um dia após a confusão generalizada entre as equipes de Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva no Spaten Fight Night, em São Paulo, o lutador de MMA publicou um vídeo em suas redes sociais com o título “A verdade sobre Popó”. Na gravação, Cachorro Louco aparece com o rosto inchado e faz uma análise dos acontecimentos. Veja o vídeo:

— O time do Popó invadiu o ringue depois do resultado, eles vieram para cima da gente, assim como fizeram a semana toda — afirmou o lutador de MMA no início do vídeo.

— Eu em momento nenhum agredi alguém. Eu estava ali separando, e de repente tomei um soco na nuca e um soco no olho. Fui covardemente agredido. Achei essa atitude muito triste — completou.

Além da análise [do vídeo], Wanderlei Silva e Fabrício Werdum, ex-campeão do UFC e membro da equipe do "Cachorro Louco", publicaram supostos áudios em que o boxeador [Popó] enviou ao ex-lutador de UFC, antes da disputa.

- Na sexta-feira, eu mandei uma mensagem de áudio para o Popó dizendo que ninguém da equipe de Wanderlei iria o xingar, porque nós o respeitamos. E pedi que a equipe de Popó não xingasse Wand. Que a troca de palavrões ficasse apenas entre os lutadores, porque todos são maloqueiros, no bom sentido - explicou Werdum.

O ex-campeão de UFC publicou os supostos áudios na manhã deste domingo (28), com a legenda "Tirem suas próprias conclusões".

SPATEN FIGHT NIGHT; Luta entre Popó Freitas e Wanderlei Silva

Autor do soco em Wanderlei é filho de Popó

No vídeo feito por Popó, ele afirma que seu filho Iago Freitas não teve responsabilidade no soco dado em Wanderlei Silva, que apagou o lutador, quebrou seu nariz e o obrigou a sair carregado do evento direto para um hospital - informações confirmadas pelo próprio Fabrício Werdum em vídeo. Por outro lado, o outro filho do boxeador, Rafael Freitas, foi identificado como o responsável pelo golpe.

A transmissão da Rede Globo capturou imagens de Rafael usando um terno preto e branco (mesma roupa da pessoa que acerta o golpe em Wanderlei) e segurando um dos cinturões de campeão de Popó antes da luta começar. Outra câmera flagrou a briga de dentro do ringue e também registrou o soco que nocauteou Wanderlei.

Imagens exclusivas captadas pela reportagem do Lance! mostram o começo da confusão e membros das equipes de Popó e Wanderlei subindo no palco antes das trocas de golpes. Rafael Freitas também aparece na imagem entrando no ringue e segurando o mesmo cinturão do pai mostrado nas câmeras da Globo. Usando terno, ele está na plateia e caminha até o palco da luta, passa pelas cordas e entra no meio da briga, inclusive soltando o cinturão no meio da multidão.