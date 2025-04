Tricampeão do Masters 1000 de Madri (em 2011, 2016 e 2019), Novak Djokovic - que vai estrear no sábado - lamentou, nesta quinta-feira, a desistência do anfitrião Carlos Alcaraz, lesionado. Em confronto inédito, o ex-líder do ranking e atual quinto terá pela frente o italiano Matteo Arnaldi (44º).

Nesta quinta (24), ao site oficial do torneio, o sérvio lamentou a ausência do anfitrião Carlos Alcaraz.

- Não é uma boa notícia para o torneio, porque Carlos é uma grande estrela aqui nos últimos anos. Os torcedores dão a ele muita força para jogar bem. Algumas semanas atrás ele venceu em Monte Carlo e, depois, alcançou a final em Barcelona. Então, não é surpresa que tenha sofrido lesão. O nível do tênis do Carlos é muito alto. Acredito que, na sua idade (21 anos), ele alcançou mais que qualquer um de nós - comparou o sérvio, que treinou, nesta quinta, com o francês Arthur Fils (vídeo abaixo).

Último título de Djokovic foi contra Alcaraz

Com 30 vitórias em 39 jogos na capital espanhola, o tricampeão sérvio não vê a hora de estrear:



- Os torcedores aqui me dão muito apoio. Eu me senti muito bem nos treinos e recebi muita energia positiva das pessoas. Espero usar isso para jogar bem aqui. Todas as quadras são lindas e a atmosfera é, realmente, elétrica, ainda mais quando você joga de noite - disse o sérvio, que segue na saga pelo 100º título na carreira.



Em março, o ex-líder do ranking bateu na trave, ao perder a final do Masters 1000 de Miami para o tcheco Jakub Mensik. A última conquista de Djokovic foi em agosto de 2024, justamente contra Alcaraz, na única façanha que lhe faltava: o ouro olímpico (em Paris).

