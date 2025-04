João Fonseca anunciou nesta terça-feira (8) uma novidade no calendário de competições. O brasileiro se inscreveu no torneio Challenger de Estoril, em Portugal, que acontece entre o dia 27 de abril e 4 de maio. O vencedor da competição ganha 227 mil euros (aproximadamente R$1,4 milhão) e 175 pontos no ranking ATP.

João entrou em quadra pela última vez no Masters de Miami (EUA), há duas semanas, e seu próximo compromisso estava marcado para o dia 23 de abril, no Masters de Madri (Espanha). Com a mudança, o torneio em Portugal só será disputado caso o tenista perca nas primeiras rodadas do torneio espanhol na semana anterior.

Esta não é a primeira vez que o brasileiro altera sua agenda desta forma: Fonseca se inscreveu no Challenger de Phoenix (entre os dias 11 e 16 de março de 2025) e planejava jogar a competição apenas se não avançasse muito em Indian Wells (entre 5 e 16 de março). Como foi eliminado na segunda fase, teve tempo de participar do torneio em Phoenix, onde foi campeão.

O Challenger de Estoril conta com nomes fortes, como o americano Alex Michelsen, o português Nuno Borges, o argentino Tomás Etcheverry, o sérvio Miomir Kecmanovic, o ex-top 10 espanhol Roberto Bautista, o chileno Nicolás Jarry, o sérvio Laslo Djere e o jovem Learner Tien, entre outros.

Agenda de abril e maio de João Fonseca

Masters de Madri - 23 de abril

Challenger 175 de Estoril - 27 de abril

Masters de Roma - 7 de maio

Roland Garros (Grand Slam) - 25 de maio

Confira o perfil do Challenger 175 de Estoril