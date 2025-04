Em 2024, João Fonseca alcançou um feito raríssimo, ao vencer sua primeira partida de ATP aos 17 anos, no Rio Open. Pois, nesta terça (15), o alemão Diego Dedura-Palomero, 549º do mundo, com a mesma idade, repetiu o feito, também em um ATP 500: em Munique, ele venceu o canadense Denis Shapovalov, por 7/6 (2), 3/0 e desistência. Trata-se do primeiro tenista nascido a partir de 2008 a vencer uma partida desse nível.

Se o brasileiro (então 655º) foi convidado do Rio Open na ocasião, ano passado (como em 2025), o jovem alemão entrou como lucky loser (perdedor de sorte), quando um jogador eliminado na última rodada do qualifying entra na chave principal.

A comemoração de Diego Dedura foi das mais inusitadas: desenhou uma cruz no saibro e deitou sobre ela. Veja no vídeo:



- Não posso traduzir em palavras. Estou muito feliz. Batalhei muito em todos esse anos e, agora, consegui um convite para o qualifying. Venci um top 100 (o americano Mackenzie McDonald, no sábado) e depois perdi para Bublik (no domingo). Tive sorte porque três lucky losers entraram na chave e eu era o quarto - celebrou o jovem anfitrião, que foi beneficiado pela desistência do experiente francês Gael Monfils.

- Esperei o domingo todo e Monfils anunciou a desistência. Ele me abraço e foi foi incrível. Apenas entrei em quadra e disse: só quero me divertir, jogar com a torcida e mostrar meu melhor tênis - continuou Dedura, que duela, na próxima rodada, contra o belga Zizou Bergs (50º), em confronto inédito.

Vítima de João Fonseca também avança em Munique

Também em Munique, um 'velho' conhecido da torcida brasileira segue vivo. Algoz de João Fonseca no Rio Open de 2024 e derrotado pelo brasileiro em Buenos Aires, em fevereiro, o argentino Mariano Navone (70 do mundo, aos 24 anos) venceu mais uma batalha: 2/6, 6/4 e 7/6 (5), contra o canadense Felix Auger-Aliassime (19º).

Nas oitavas de final, o tenista argentino, que busca o primeiro título na carreira, vai medir forças contra o experiente belga David Goffin (ex-top 7 e atual 52º), de 34 anos, em confronto inédito.

Em fevereiro, o duelo contra Navone, vencido por 3/6, 6/4 e 7/5, nas quartas de final, foi o mais dramático na campanha do primeiro título de ATP de João Fonseca. E, também, seu mais longo até hoje como profissional: 2h54m.