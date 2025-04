Em declarações ao canal Eurosport, da França, Patrick Mouratoglou afirmou que João Fonseca é o melhor jogador da nova geração. O renomado técnico francês explicou sua opinião destacando a autoconfiança do carioca, número 59 do mundo, aos 18 anos.

O francês lembrou até do sérvio Novak Djokovic, ex-número 1 do mundo e atual quinto, para falar do brasileiro:

- Há uma série de parâmetros que considero importantes. O primeiro é a crença que eles têm em si mesmos. Isso é, quase, o critério mais importante. Se não houver essa crença extremamente forte de que vão ser os melhores, como tinha o Novak (Djokovic) - disse o ex-técnico de nomes como a americana Serena Williams, a romena Simona Halep e o dinamarquês Holger Rune.

Ao ser perguntado se via essa confiança em algum nome, Mouratoglou foi direto no brasileiro:

- No quesito autoconfiança, acho que o Fonseca é excepcional. Mas não é só isso que conta, é preciso olhar também para a estrutura que estão construindo ao redor dele, o estilo de jogo, que obviamente não pode ser deixado de lado, a capacidade de evitar lesões, a qualidade física, os pontos fracos… Na minha opinião, hoje, o jogador com o maior potencial de todos é o Fonseca. Ele progride muito mais rápido do que todos os outros. E isso é sempre um sinal muito, muito importante.

João Fonseca retorna em Madri

Sem disputar uma partida oficial desde o dia 24 de março, João Fonseca já tem definidos seus próximos torneios. O número 1 do Brasil volta às quadras no Masters 1000 de Madri, que tem início no dia 23 de abril. De lá, mais três torneios - todos no saibro - já estão na agenda do 59º melhor tenista da atualidade, de 18 anos.

Caso não vença dois jogos na capital espanhola, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vai jogar o forte Challenger de Estoril, em Portugal, que começa no dia 27 de abril. Vale lembrar que, em 2024, aos 17 anos, em seu primeiro torneio nesse nível, o brasileiro derrotou o americano Alex Michelsen, então 70º do mundo, antes de ser eliminado pelo britânico Cameron Norrie na segunda rodada em Madri.

Terceiro e último Masters 1000 no saibro da temporada, Roma contará, pela primeira vez, com a participação de João Fonseca. As disputas no Foro Itálico da capital italiana têm início no dia 7 de maio.

Duas semanas depois, mais precisamente a partir de 25 de maio, será dada a partida em Roland Garros. Pela primeira vez, o número 1 do Brasil vai jogar uma chave principal de Grand Slam sem precisar jogar o qualifying (torneio classificatório). Em janeiro, no Aberto da Austrália, João Fonseca furou o quali e, na estreia, conquistou sua maior vitória na carreira, derrubando o russo Andrey Rublev, 9º do mundo. Foi, também, a primeira vez que o carioca nascido em Ipanema enfrentou um jogador do top 10.

Confira a agenda de João Fonseca até Roland Garros

23/04 a 04/05: Masters 1000 de Madri (Espanha - saibro) 27/04 a 04/05: Challenger 175 de Estoril (Portugal - saibro)* 07 a 18/05: Masters 1000 de Roma (Itália - saibro) 25/05 a 08/06: Roland Garros (França - saibro)

*Em caso de eliminação no Masters 1000 de Madri