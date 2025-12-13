AO VIVO: Praia x Scandicci na semifinal do Mundial de Clubes

Mesmo assim o ponto virou do Scandicci

Árbitro contesta o ponto dizendo que a imagem não mostra nada

Confirmam o ponto para as italianas e torcida vaia a decisão

Invasão marcada sobre o Praia e eles pedem o primeiro desafio da partida

Ponto das italianas

EM CIMA DA REDE! Adenízia!! Num rally intenso a brasileira marcou um pontão

ADENÍZIA! Furou bloqueio italiano e levou o ponto

Pontão do Scandicci

Milka com pancadão. Ponto do Praia

Antropova manda bola acima dos 95km e pontua!