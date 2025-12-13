menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

AO VIVO: Praia x Scandicci na semifinal do Mundial de Clubes

O confronto começa às 13h de Brasília

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 13/12/2025
11:57
Atualizado há 0 minutos
Praia Clube e Conegliano se enfrentam na terceira trodada classificatória do Mundial de Clubes (Foto: João Pires/Fotojump)
imagem cameraPraia Clube e Conegliano se enfrentam na terceira trodada classificatória do Mundial de Clubes (Foto: João Pires/Fotojump)
Em busca de uma vaga na final do Mundial de Clubes feminino de vôlei, o Praia Clube enfrenta, após um dia de folga, as italianas do Scandicci. A semifinal está marcada neste sábado às 13h (de Brasília) e promete um grande desafio para as mineiras, já que o time europeu chega invicto à fase decisiva. O Praia Clube, por sua vez, garantiu a classificação em segundo lugar no grupo, após ser superado pelas também italianas do Conegliano.

Primeiro set: Praia 4 x 3 Scandicci

*EM ATUALIZAÇÃO

  1. Mesmo assim o ponto virou do Scandicci
  2. Árbitro contesta o ponto dizendo que a imagem não mostra nada
  3. Confirmam o ponto para as italianas e torcida vaia a decisão
  4. Invasão marcada sobre o Praia e eles pedem o primeiro desafio da partida
  5. Ponto das italianas
  6. EM CIMA DA REDE! Adenízia!! Num rally intenso a brasileira marcou um pontão
  7. ADENÍZIA! Furou bloqueio italiano e levou o ponto
  8. Pontão do Scandicci
  9. Milka com pancadão. Ponto do Praia
  10. Antropova manda bola acima dos 95km e pontua!
  11. Caffrey na DIAGONAL! No primeiro rally as praianas marcam

Pré-jogo

🟢BOLA NO AR! Começou a partida

Pré-jogo: Jogadoras são apresentadas em quadra

Pré-jogo: O chefão está de olho! Zé Roberto veio acompanhar as semifinais do campeonato

Zé Roberto veio acompanhar as semifinais do Mundial de Clubes de vôlei feminino (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
Zé Roberto veio acompanhar as semifinais do Mundial de Clubes de vôlei feminino (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Pré-jogo: Bola já subiu no aquecimento

Jogadoras em quadra para o duelo de Praia Clube x Scandicci (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
Jogadoras em quadra para o duelo de Praia Clube x Scandicci (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Pré-jogo: Scandicci em quadra para o aquecimento!

Scandicci em quadra para o duelo contra o Praia Clube (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
Scandicci em quadra para o duelo contra o Praia Clube (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Pré-jogo: Fada acessível! Carol Gattaz cumprimenta os torcedores presentes

Carol Gattaz cumprimenta os torcedores antes do Praia Clube x Scandicci (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
Carol Gattaz cumprimenta os torcedores antes do Praia Clube x Scandicci (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Pré-jogo: Jogadoras iniciam as atividades em quadra

Jogadoras iniciando as atividades em quadra para o Praia Clube x Scandicci (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
Jogadoras iniciando as atividades em quadra para o Praia Clube x Scandicci (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Pré-jogo: Praianas em quadra para o aquecimento!

Entrada do Praia Clube (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
Entrada do Praia Clube (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Pré-jogo: Ginásio começa a encher

Setor central do ginásio da partida de Praia Clube x Scandicci (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
Setor central do ginásio da partida de Praia Clube x Scandicci (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Pré-jogo: Torcedores aguardam na fila antes da abertura do ginásio

Torcedores aguardando na fila antes da abertura do ginásio (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
Torcedores aguardando na fila antes da abertura do ginásio (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Apenas equipes brasileiras e italianas se classificam no Mundial de vôlei

Após três dias de jogos, apenas equipes brasileiras e italianas se classificaram para a fase eliminatória do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. As equipes da Europa terminaram com 100% de aproveitamento, superando todos os adversários de seus respectivos grupos sem perder nenhum set.

No Grupo A, o Scandicci terminou em primeiro lugar, com nove pontos, e o Osasco em segundo, com cinco. No Grupo B, o Conegliano, de Gabi Guimarães, também terminou com nove pontos, seguido pelo Praia Clube, com seis pontos.

Entre os times eliminados, estam o Zamalek, do Egito, o Orlando Valkyries, dos EUA, o Zhetysu, do Cazaquistão, e o Allianza Lima, do Peru.

Milka, do Praia Clube, durante jogo contra o Orlando no Mundial de Clubes (Foto:João Pires)
Milka, do Praia Clube, durante jogo contra o Orlando no Mundial de Clubes (Foto:João Pires)

Praia Clube x Scandicci (onde assistir, horário e local)

✅ FICHA TÉCNICA
Praia Clube 🆚 Scandicci
Semifinal — Mundial de Clubes de vôlei feminino
📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Arena Pacaembu, em São Paulo
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

Resultados do Praia Clube

  • 1ª rodada: Praia Clube 3 x 0 Zamalek - 25/11, 25/17 e 25/15
  • 2ª rodada: Praia Clube 3 x 0 Orlando - 25/23, 25/15 e 28/27
  • 3ª rodada: Praia Clube 0 x 3 Conegliano - 25/12, 25/19 e 25/20

Resultado do Scandicci

  • 1ª rodada: Zhetysu 0 x 3 Scandicci - 22/25, 21/25 e 20/25
  • 2ª rodada: Osasco 0 x 3 Scandicci - 21/31, 22/25 e 15/25
  • 3ª rodada: Scandicci 3 x 0 Alianza - 25/21, 25/15 e 25/23

