AO VIVO: Praia x Scandicci na semifinal do Mundial de Clubes
O confronto começa às 13h de Brasília
Em busca de uma vaga na final do Mundial de Clubes feminino de vôlei, o Praia Clube enfrenta, após um dia de folga, as italianas do Scandicci. A semifinal está marcada neste sábado às 13h (de Brasília) e promete um grande desafio para as mineiras, já que o time europeu chega invicto à fase decisiva. O Praia Clube, por sua vez, garantiu a classificação em segundo lugar no grupo, após ser superado pelas também italianas do Conegliano.
Primeiro set: Praia 4 x 3 Scandicci
*EM ATUALIZAÇÃO
- Mesmo assim o ponto virou do Scandicci
- Árbitro contesta o ponto dizendo que a imagem não mostra nada
- Confirmam o ponto para as italianas e torcida vaia a decisão
- Invasão marcada sobre o Praia e eles pedem o primeiro desafio da partida
- Ponto das italianas
- EM CIMA DA REDE! Adenízia!! Num rally intenso a brasileira marcou um pontão
- ADENÍZIA! Furou bloqueio italiano e levou o ponto
- Pontão do Scandicci
- Milka com pancadão. Ponto do Praia
- Antropova manda bola acima dos 95km e pontua!
- Caffrey na DIAGONAL! No primeiro rally as praianas marcam
Pré-jogo
🟢BOLA NO AR! Começou a partida
Pré-jogo: Jogadoras são apresentadas em quadra
Pré-jogo: O chefão está de olho! Zé Roberto veio acompanhar as semifinais do campeonato
Pré-jogo: Bola já subiu no aquecimento
Pré-jogo: Scandicci em quadra para o aquecimento!
Pré-jogo: Fada acessível! Carol Gattaz cumprimenta os torcedores presentes
Pré-jogo: Jogadoras iniciam as atividades em quadra
Pré-jogo: Praianas em quadra para o aquecimento!
Pré-jogo: Ginásio começa a encher
Pré-jogo: Torcedores aguardam na fila antes da abertura do ginásio
➡️Antropova relembra parceria com Carolana na Itália: 'uma das melhores do mundo'
➡️'De molho' no Mundial, Fahr revela ser fã de Adenizia e aproveita o Brasil
Apenas equipes brasileiras e italianas se classificam no Mundial de vôlei
Após três dias de jogos, apenas equipes brasileiras e italianas se classificaram para a fase eliminatória do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. As equipes da Europa terminaram com 100% de aproveitamento, superando todos os adversários de seus respectivos grupos sem perder nenhum set.
No Grupo A, o Scandicci terminou em primeiro lugar, com nove pontos, e o Osasco em segundo, com cinco. No Grupo B, o Conegliano, de Gabi Guimarães, também terminou com nove pontos, seguido pelo Praia Clube, com seis pontos.
Entre os times eliminados, estam o Zamalek, do Egito, o Orlando Valkyries, dos EUA, o Zhetysu, do Cazaquistão, e o Allianza Lima, do Peru.
Praia Clube x Scandicci (onde assistir, horário e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Praia Clube 🆚 Scandicci
Semifinal — Mundial de Clubes de vôlei feminino
📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Arena Pacaembu, em São Paulo
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)
Resultados do Praia Clube
- 1ª rodada: Praia Clube 3 x 0 Zamalek - 25/11, 25/17 e 25/15
- 2ª rodada: Praia Clube 3 x 0 Orlando - 25/23, 25/15 e 28/27
- 3ª rodada: Praia Clube 0 x 3 Conegliano - 25/12, 25/19 e 25/20
Resultado do Scandicci
- 1ª rodada: Zhetysu 0 x 3 Scandicci - 22/25, 21/25 e 20/25
- 2ª rodada: Osasco 0 x 3 Scandicci - 21/31, 22/25 e 15/25
- 3ª rodada: Scandicci 3 x 0 Alianza - 25/21, 25/15 e 25/23
Tudo sobre
