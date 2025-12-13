Mesmo longe dos gramados neste recesso do fim de ano, o Bahia segue representado em outra modalidade. A vitrine agora não é a camisa de futebol, e sim a lataria de um carro de Stock Car. Neste sábado e domingo, o veículo do piloto Zezinho Muggiati vai estampar o escudo do Tricolor na última corrida do ano, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

A ação é promovida pela Foxlux, empresa de materiais de construção que patrocina o clube. Além da presença do escudo e frases do Bahia no carro de Zezinho, piloto da Car Racing, equipe mais nova do grid, o clube também vai fazer ativação com mascotes em Interlagos e brindes para o público.

— Para o Bahia, é motivo de orgulho ver nossas cores acelerando em Interlagos. Essa ação com a Foxlux mostra que o Esquadrão transcende o futebol e se conecta com outras paixões nacionais, como o automobilismo. É uma forma de homenagear nossa torcida e reforçar que o Bahia está presente em diferentes arenas, sempre levando consigo a energia e a identidade do Nordeste — destacou Rafael Soares, diretor de marketing e negócios do Bahia, antes da prova da Stock Car em Interlagos.

continua após a publicidade

A corrida sprint está marcada para as 13h25 deste sábado (horário de Brasília), enquanto a prova final da temporada acontece neste domingo, a partir das 12h10.

Zezinho Muggiati mostra escudo do Bahia no carro que vai disputar a prova da Stock Car em Interlagos (Foto: divulgação)

A temporada na Stock Car

Depois de 11 etapas disputadas em diferentes partes do Brasil, a Stock Car chega ao fim neste domingo, em Interlagos. O piloto Zezinho Muggiati, que vai carregar o escudo do Bahia no seu carro modelo Corolla Cross, está na 27ª colocação geral, com 301 pontos. O líder da temporada é o piloto Felipe Fraga, com 856.

continua após a publicidade

— Vamos unir forças para representar as cores do Bahia e da Foxlux na pista. É uma honra representar um clube deste tamanho e carregar as cores do Tricolor no meu carro. Certamente, com a boa energia da Bahia e a luz da Foxlux estaremos muito bem para buscar um pódio — completou Zezinho Muggiati.

➡️Papo com Helio Castroneves: de volta a Brasília, agora para sua reinauguração