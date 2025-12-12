Antropova relembra parceria com Carolana na Itália: 'uma das melhores do mundo'

Durante o Mundial de Clubes Feminino de Vôlei, a oposta Antropova relembrou a parceria de sucesso vivida ao lado da central Carolana. As duas formaram uma dupla letal pelo Scandicci, da Itália, nas duas últimas temporadas. Em 2024/2025, terminaram com o vice-campeonato da Champions League, e a estrela da seleção italiana destacou o quanto a central brasileira se transforma em quadra.

— A Carol é uma das melhores bloqueadoras do mundo, já provou isso diversas vezes. É incrível a experiência de dividir a quadra com ela, porque ela é muito apaixonada pelo jogo. É curioso porque às vezes ela é super fofa, com sorrisos e abraços, mas de repente ela bloqueia e vira aquela coisa intensa, e eu fico: "Meu Deus, você é a mesma pessoa??". É uma companheira de equipe incrível - contou.

Em maio deste ano, após o final da temporada, Carolana deixou o Scandicci e se transferiu para a LOVB Pro, liga de vôlei dos Estados Unidos. Atualmente, ela defende a equipe de Nebraska, ao lado de sua esposa, a ponteira holandesa Anne Buijs.

Scandicci venceu o Alianza Lima e manteve 100% de aproveitamento (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

Scandicci enfrenta o Praia Clube na semifinal

Como esperado, o Scandicci não teve dificuldades para alcançar a semifinal do Mundial de Clubes. Favorita no Grupo B, a equipe italiana avançou com 100% de aproveitamento, após vitórias por 3 sets a 0 sobre Zhetysu (CAZ), Osasco e Alianza Lima (PER).

O próximo adversário será o Praia Clube, que garantiu a classificação para a próxima fase com a segunda melhor campanha do Grupo A. O time brasileiro venceu o Zamalek (EGY) e Orlando Valkyries (EUA), mas acabou superado pelo Conegliano (ITA), de Gabi Guimarães, na tarde desta quinta-feira (11).

— Ainda temos várias coisas para evoluir, ainda temos muito para mostrar. Sabemos que será um grande jogo, esperamos casa cheia, assim como vimos (contra o Osasco), uma atmosfera incrível. Espero que muita gente possa nos acompanhar - finalizou.

Veja a programação da fase final do Mundial de Clubes

13 de dezembro

Semifinal 1: Scandicci x Praia Clube - 13h

Semifinal 2: Conegliano x Osasco - 16h30

14 de dezembro

13h: disputa pelo bronze

16h30: final

