Wembanyama corre contra o tempo para voltar na semifinal da Copa NBA
A partida da Copa será nesse sábado (13) às 23h (de Brasília)
O "alien" do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, demonstrou boa recuperação de uma distensão na panturrilha e pode retornar à quadra nas semifinais da Copa NBA, contra o Oklahoma City Thunder. A informação surge após o pivô ficar afastado dos últimos 12 jogos da franquia texana.
Recuperação e Cautela
Nesta semana, o técnico do Spurs, Mitch Johnson, informou à imprensa sobre o bom desempenho de Victor nos treinos, ressaltando a intensidade dos trabalhos para avaliar a reação do jogador ao esforço.
A volta de Wembanyama está sendo tratada com extrema cautela pelo clube. Essa atenção redobrada se deve ao fato de que, na última temporada, um número considerável de atletas sofreu rupturas no tendão de Aquiles após dores ou lesões na panturrilha.
Como a lesão aconteceu?
A distensão na panturrilha de Victor Wembanyama foi detectada após o atleta sentir desconforto na região depois da partida contra o Golden State Warriors, realizada em 14 de novembro, no Texas.
O pivô francês participou normalmente daquele jogo, mas o problema físico só foi percebido ao final do duelo, durante a avaliação da equipe médica. Inicialmente, a previsão da ESPN era de que o afastamento durasse cerca de duas semanas, mas o prazo triplicou, completando quase um mês fora das quadras.
Apesar da ausência do astro, o Spurs manteve um desempenho consistente, com 17 vitórias e apenas 7 derrotas, ocupando a 5ª colocação na Conferência Oeste. As únicas derrotas no período foram para Warriors (no dia da lesão), Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves.
