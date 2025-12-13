Em seu retorno, Curry faz o impossível acontecer antes de jogo na NBA

Stephen Curry protagonizou um momento viral na NBA antes mesmo de a bola subir. Durante o aquecimento para o confronto entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, na madrugada deste sábado (13), em San Francisco, o armador acertou um arremesso completamente insano do lado oposto da quadra, direto do túnel, um lance que rapidamente ganhou destaque nas redes sociais. A partida marcou o aguardado retorno do astro às quadras após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Uma partida de grandes números

Apesar do feito pré-jogo e de uma atuação individual brilhante, com 39 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, Curry não conseguiu evitar a derrota do Golden State Warriors. A equipe da casa foi superada pelo Minnesota Timberwolves por 127 a 120, mesmo tendo liderado o placar por 96 a 91 na reta final do jogo. Sua volta ao Chase Center foi celebrada, mas o resultado final foi amargo.

Do lado vitorioso, o pivô francês Rudy Gobert foi o grande destaque do Minnesota. O atleta registrou um duplo-duplo com 24 pontos e 14 rebotes, mostrando eficiência e domínio no garrafão para garantir a vitória dos visitantes.

continua após a publicidade

➡️ Semifinalistas da NBA Cup chegam a Vegas em busca de título inédito

➡️Jornalista diz que Warriors deve trocar Draymond Green por Antetokounmpo na NBA

➡️ Ex-jogador da NBA revela luta contra câncer

Curry no Golden State Warriors x San Antonio Spurs na NBA(Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

O que foi a lesão de Stephen Curry?

O astro dos Warriors estava afastado desde 26 de novembro, quando machucou a coxa direita em um duelo contra o Houston Rockets, ficando fora de cinco compromissos consecutivos.

continua após a publicidade

Não foi apenas um acidente que deixou Curry com dores, mas, sim, uma sequência de lances durante os últimos 12 minutos. Em destaque, o camisa 30 chegou a ser derrubado após choque com Amen Thompson ao tentar bloquear uma infiltração. Nessa jogada, inclusive, o armador acabou penalizado pela arbitragem depois do desafio do Rockets.

Embora apresentasse estar com dores, Steph continuou no jogo para tentar impedir a virada do Rockets sobre o Warriors. Sem sucesso, o jogador de 39 anos informou ao responsável pelo departamento médico da equipe, Rick Celebrini, sua condição. A equipe, então, foi informada que Curry não voltaria mais para a partida.

A ausência de Curry, que ostenta uma média de 27,9 pontos por jogo na atual temporada, impactou o desempenho do Warriors. Sem o armador, a franquia registrou um retrospecto negativo de apenas duas vitórias (contra Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls) e três derrotas nos cinco jogos disputados.