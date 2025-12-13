Em seu retorno, Curry faz o impossível acontecer antes de jogo na NBA
O placar foi 120 a 127 para o Timberwolves
Stephen Curry protagonizou um momento viral na NBA antes mesmo de a bola subir. Durante o aquecimento para o confronto entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, na madrugada deste sábado (13), em San Francisco, o armador acertou um arremesso completamente insano do lado oposto da quadra, direto do túnel, um lance que rapidamente ganhou destaque nas redes sociais. A partida marcou o aguardado retorno do astro às quadras após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda.
Uma partida de grandes números
Apesar do feito pré-jogo e de uma atuação individual brilhante, com 39 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, Curry não conseguiu evitar a derrota do Golden State Warriors. A equipe da casa foi superada pelo Minnesota Timberwolves por 127 a 120, mesmo tendo liderado o placar por 96 a 91 na reta final do jogo. Sua volta ao Chase Center foi celebrada, mas o resultado final foi amargo.
Do lado vitorioso, o pivô francês Rudy Gobert foi o grande destaque do Minnesota. O atleta registrou um duplo-duplo com 24 pontos e 14 rebotes, mostrando eficiência e domínio no garrafão para garantir a vitória dos visitantes.
O que foi a lesão de Stephen Curry?
O astro dos Warriors estava afastado desde 26 de novembro, quando machucou a coxa direita em um duelo contra o Houston Rockets, ficando fora de cinco compromissos consecutivos.
Não foi apenas um acidente que deixou Curry com dores, mas, sim, uma sequência de lances durante os últimos 12 minutos. Em destaque, o camisa 30 chegou a ser derrubado após choque com Amen Thompson ao tentar bloquear uma infiltração. Nessa jogada, inclusive, o armador acabou penalizado pela arbitragem depois do desafio do Rockets.
Embora apresentasse estar com dores, Steph continuou no jogo para tentar impedir a virada do Rockets sobre o Warriors. Sem sucesso, o jogador de 39 anos informou ao responsável pelo departamento médico da equipe, Rick Celebrini, sua condição. A equipe, então, foi informada que Curry não voltaria mais para a partida.
A ausência de Curry, que ostenta uma média de 27,9 pontos por jogo na atual temporada, impactou o desempenho do Warriors. Sem o armador, a franquia registrou um retrospecto negativo de apenas duas vitórias (contra Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls) e três derrotas nos cinco jogos disputados.
