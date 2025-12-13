Scandicci bate Praia Clube e garante vaga na final do Mundial de Vôlei

O Scandicci de Antropova é o primeiro finalista do Mundial de Clubes Feminino de Vôlei 2025. No início da tarde deste sábado (13), a equipe italiana venceu o Praia Clube por 3 sets a 0 (25/23, 26/24 e 25/19) na primeira semifinal. A equipe italiana segue invicta e sem perder um set sequer na competição. O segundo finalista do Mundial será definido na partida entre Osasco e Conegliano, ainda na tarde deste sábado (13), a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como foi o jogo

1º set

O Praia Clube veio para a quadra no ritmo de Adenizia, que chamou a responsabilidade desde o início da partida. Como é característico de seu estilo, convocou a torcida e correu pela ao vibrar pelos primeiros pontos do time mineiro. Muito intensa, ela chegou a bloquear sozinha uma bola de segunda da levantadora Maja Ognjenovic, levando o público ao delírio. Outro grande momento veio quando Michelle, do alto de seus 1,78m, bloqueou a gigante Antropova e correu para o abraço.

Apesar do jogo parelho, disputado ponto a ponto, o Praia Clube conseguiu assumir a liderança no placar, com ataque rápido pelo meio de Milka, fazendo 16 a 14. O Scandicci fez jogo duro e retomou a frente, mas com mais um bloqueio de Adenizia e um ataque potente de Koleva, as brasileiras empataram em 21 a 21, forçando o técnico Marco Gaspari a pedir tempo. A pausa teve efeito, já que as italianas conseguiram fechar o primeiro set por 25 a 23.

Michelle comemora após bloquear Antropova (Foto: João Pires/ Fotojump)

2º set

O equilíbrio em quadra permaneceu na volta para o segundo set. O bloqueio do Praia continuou funcionando para barrar Antropova, mas o time ainda cedeu pontos importantes em erros de saque. As brasileiras conseguiram um ponto importante após longo rally, que contou com defesas importantes de Michelle, e terminou quando Bosetti cometeu falta de condução, colocando o Praia à frente por 14 a 13.

Apesar da pressão do time brasileiro, o Scandicci conseguiu se reorganizar em quadra e, assim como no primeiro set, liderava o placar nos últimos momentos da parcial, mas sem abrir vantagem muito larga. Mais uma vez, o Praia Clube encostou em ataque para fora de Antropova, diminuindo a diferença para 22 a 21. No lance seguinte, porém, a craque foi acionada novamente por Ognjenovic, desta vez com precisão.

O Praia Clube adiou a vitória do Scandicci no segundo set, após belo ponto de Milka após longo rally. Porém, após mais um erro de saque das brasileiras, as italianas encaixaram um ataque potente e fecharam a conta por 26 a 24.

3º set

Perdendo por dois sets, o Praia não se entregou no jogo, mas teve muitas dificuldades com o saque do Scandicci, que abriu três pontos de vantagem em ace de Antropova. O Praia conseguiu diminuir a diferença no bloqueio e com mais um ponto de Caffrey, mas não chegou a empatar a parcial. Um ataque para fora de Fingall deixou o Scandicci à frente por 22 a 18, mais perto do match point. As italianas não tiveram muita dificuldade para confirmar a classificação com vitória por 25 a 19.

Scandicci é o primeiro finalista do Mundial de Clubes de Vôlei (Foto: Volleyball World)

Veja a programação da fase final do Mundial de Clubes

13 de dezembro

Semifinal 1: Scandicci x Praia Clube - 13h

Semifinal 2: Conegliano x Osasco - 16h30

14 de dezembro

13h: disputa pelo

