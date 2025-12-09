menu hamburguer
Mais Esportes

AO VIVO: Praia Clube x Zamalek no Mundial de Clubes feminino de Vôlei

A partida começa 10h de terça (9)

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/12/2025
08:43
Adenízia disputa sua terceira temporada pelo Praia clube (Foto: Divulgação/ Praia Clube)
Adenízia disputa sua terceira temporada pelo Praia clube (Foto: Divulgação/ Praia Clube)
Foi dada a largada para o primeiro dia do Mundial de Clubes feminino de Vôlei! Nesta terça-feira o Praia Clube enfrenta o Zamalek, do Egito, pelo Grupo B na fase de grupos do torneio.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O Mundial, que acontecerá até o dia 14 de dezembro, terá a disputa da fase de grupos até o dia 11, disputas de semifinais no dia 13 e a grande final no próprio dia 14.

Pré-jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

Pré-jogo: Jogadoras do Praia treinando e se preparando para a partida no dia anterior

Programação

9 de dezembro

  • 10h: Praia Clube x Zamalek
  • 13h30: Conegliano x Orlando
  • 17h: Zhetysu x Scandicci
  • 20h30: Osasco x Alianza Lima

10 de novembro

  • 10h: Praia Clube x Orlando
  • 13h30: Zhetysu x Alianza
  • 17h: Conegliano x Zamalek
  • 20h30: Osasco x Scandicci

11 de dezembro

  • 10h: Zamalek x Orlando
  • 13h30: Conegliano x Praia Clube
  • 17h: Scandicci x Alianza
  • 20h30: Osasco x Zhetysu

13 de dezembro

  • 13h: semifinal 1
  • 16h30: semifinal 2

14 de dezembro

  • 13h: disputa pelo bronze
  • 16h30: final
Praia Clube vence Mackenzie pela Superliga Feminina (Foto: Divulgação/ Praia Clube Uberlândia)
Praia Clube vence Mackenzie pela Superliga Feminina (Foto: Divulgação/ Praia Clube Uberlândia)

