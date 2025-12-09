AO VIVO: Praia Clube x Zamalek no Mundial de Clubes feminino de Vôlei
A partida começa 10h de terça (9)
Foi dada a largada para o primeiro dia do Mundial de Clubes feminino de Vôlei! Nesta terça-feira o Praia Clube enfrenta o Zamalek, do Egito, pelo Grupo B na fase de grupos do torneio.
Osasco e Camila Brait retornam ao Mundial de Vôlei com histórico campeão
Gabi, Zhu, Antropova, De Gennaro, Macris, Brait: as estrelas do Mundial de Clubes de Vôlei
Osasco estreia Mundial de Clubes de vôlei contra Alianza Lima: horário e onde assistir
O Mundial, que acontecerá até o dia 14 de dezembro, terá a disputa da fase de grupos até o dia 11, disputas de semifinais no dia 13 e a grande final no próprio dia 14.
Pré-jogo
*EM ATUALIZAÇÃO
Pré-jogo: Jogadoras do Praia treinando e se preparando para a partida no dia anterior
➡️ Gabi, Zhu, Antropova, De Gennaro, Macris, Brait: as estrelas do Mundial de Clubes de Vôlei
➡️ Mundial de clubes de vôlei feminino: times e formato
➡️Confira como os principais times chegam ao Mundial de Clubes de vôlei feminino
Programação
9 de dezembro
- 10h: Praia Clube x Zamalek
- 13h30: Conegliano x Orlando
- 17h: Zhetysu x Scandicci
- 20h30: Osasco x Alianza Lima
10 de novembro
- 10h: Praia Clube x Orlando
- 13h30: Zhetysu x Alianza
- 17h: Conegliano x Zamalek
- 20h30: Osasco x Scandicci
11 de dezembro
- 10h: Zamalek x Orlando
- 13h30: Conegliano x Praia Clube
- 17h: Scandicci x Alianza
- 20h30: Osasco x Zhetysu
13 de dezembro
- 13h: semifinal 1
- 16h30: semifinal 2
14 de dezembro
- 13h: disputa pelo bronze
- 16h30: final
