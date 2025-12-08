Osasco estreia Mundial de Clubes de vôlei contra Alianza Lima: horário e onde assistir
Osasco e Praia são os únicos clubes brasileiros classficados no Mundial
O Osasco enfrenta o Alianza Lima, equipe do Peru, nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo. A partida estreia o Mundial de Clubes de vôlei feminino e terá transmissão ao vivo da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).
➡️Mundial de clubes de vôlei feminino: times e formato
Atual campeão da Superliga, da Copa Brasil e da Supercopa, o Osasco chega em busca do bicampeonato no Mundial de Clubes. Além do time do Peru, a equipe encara o Zhetysu (KAZ) e o Scandicci (ITA) pelo Grupo A. Todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.
O outro time brasileiro classificado para o torneio internacional é o Praia, atual campeão do Sul-Americano. A equipe mineira terá pela frente o Zamalek (EGT), o Conegliano (ITA), comandado pela capitã da Seleção Brasileira Gabi Guimarães, e o Orlando Vakyries (EUA) na fase classificatória do Grupo B.
Confira os detalhes do jogo entre Osasco e Alianza Lima
✅Ficha técnica
Mundial de Clubes
Osasco x Alianza Lima
📆 Data e hora: Terça-feira, 9 de dezembro de 2025, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Cazé TV e Volleyball World TV (VBTV).
Programação completa do Mundial de Vôlei
9 de dezembro
- 10h: Praia Clube x Zamalek
- 13h30: Conegliano x Orlando
- 17h: Zhetysu x Scandicci
- 20h30: Osasco x Alianza Lima
10 de novembro
- 10h: Praia Clube x Orlando
- 13h30: Zhetysu x Alianza
- 17h: Conegliano x Zamalek
- 20h30: Osasco x Scandicci
11 de dezembro
- 10h: Zamalek x Orlando
- 13h30: Conegliano x Praia Clube
- 17h: Scandicci x Alianza
- 20h30: Osasco x Zhetysu
13 de dezembro
- 13h: semifinal 1
- 16h30: semifinal 2
14 de dezembro
- 13h: disputa pelo bronze
- 16h30: final
