Onde Assistir

Osasco estreia Mundial de Clubes de vôlei contra Alianza Lima: horário e onde assistir

Osasco e Praia são os únicos clubes brasileiros classficados no Mundial

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
13:27
flamengo-osasco-superliga-feminina-vôlei
imagem cameraOsasco contra o Flamengo na Superliga feminina (Foto: Hermes de Paula/CRF)
O Osasco enfrenta o Alianza Lima, equipe do Peru, nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo. A partida estreia o Mundial de Clubes de vôlei feminino e terá transmissão ao vivo da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).

➡️Mundial de clubes de vôlei feminino: times e formato

Atual campeão da Superliga, da Copa Brasil e da Supercopa, o Osasco chega em busca do bicampeonato no Mundial de Clubes. Além do time do Peru, a equipe encara o Zhetysu (KAZ) e o Scandicci (ITA) pelo Grupo A. Todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal. 

O outro time brasileiro classificado para o torneio internacional é o Praia, atual campeão do Sul-Americano. A equipe mineira terá pela frente o Zamalek (EGT), o Conegliano (ITA), comandado pela capitã da Seleção Brasileira Gabi Guimarães, e o Orlando Vakyries (EUA) na fase classificatória do Grupo B.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Confira os detalhes do jogo entre Osasco e Alianza Lima

✅Ficha técnica
Mundial de Clubes
Osasco x Alianza Lima

📆 Data e hora: Terça-feira, 9 de dezembro de 2025, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Cazé TV e Volleyball World TV (VBTV).

Osasco venceu o Sesi-Bauru e conquistou a Supercopa de Vôlei
Osasco venceu o Sesi-Bauru e conquistou a Supercopa de Vôlei (Foto: Osasco Voleibol Clube)

Programação completa do Mundial de Vôlei

9 de dezembro

  • 10h: Praia Clube x Zamalek
  • 13h30: Conegliano x Orlando
  • 17h: Zhetysu x Scandicci
  • 20h30: Osasco x Alianza Lima

10 de novembro

  • 10h: Praia Clube x Orlando
  • 13h30: Zhetysu x Alianza
  • 17h: Conegliano x Zamalek
  • 20h30: Osasco x Scandicci

11 de dezembro

  • 10h: Zamalek x Orlando
  • 13h30: Conegliano x Praia Clube
  • 17h: Scandicci x Alianza
  • 20h30: Osasco x Zhetysu

13 de dezembro

  • 13h: semifinal 1
  • 16h30: semifinal 2

14 de dezembro

  • 13h: disputa pelo bronze
  • 16h30: final

