Osasco e Camila Brait retornam ao Mundial de Vôlei com histórico campeão

Muita coisa mudou desde 2012, ano em que o Osasco conquistou o Mundial de Clubes Feminino de Vôlei. O que permaneceu foi a relação entre a agora veterana Camila Brait e a equipe paulista, que retornam à competição, a partir desta terça-feira (9), em busca de repetir o feito.

O título, último de um time brasileiro, é constantemente lembrado pela torcida osasquense. A cada jogo, seja de Campeonato Paulista, Superliga ou qualquer outra competição, eles entoam que "somos Osasco, campeão mundial e nada mais interessa". Naquela ocasião, muito longe de casa, em Doha, a equipe venceu o Rabita Biku, do Azerbaijão, por 3 sets a 0, para levantar a taça.

— É uma conquista que não se esquece, uma emoção única. Difícil descrever em palavras, especialmente quando se atinge o patamar mais alto, que é ser campeão do mundo. Se fosse pra resumir, seria uma mescla de felicidade extrema com sensação de dever cumprido - disse Camila Brait.

Ao lado do técnico Luizomar de Moura, a líbero e capitã é a única remanescente daquela conquista no elenco, que tinha estrelas como Sheilla, Thaísa, Jaque, Adenízia e Fernanda Garay. A dinâmica entre os dois, aliás, é traduzida pela jogadora como uma relação de pai e filha. Juntos, os dois viveram altos e baixos com o clube, incluindo ameaças de fim do projeto após a saída de grandes patrocinadores em 2009 e 2018.

— Costumo dizer que ele acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava. Tem sido uma jornada incrível ao lado dele. Estar em mais um Mundial ao seu lado é um presente - declarou.

Aos 36 anos, Camila Brait vive seus últimos momentos no vôlei, após adiar a aposentadoria a pedido de Luizomar. Após a conclusão perfeita da temporada 2024/2025, com a conquista da tríplice coroa (Campeonato Paulista, Copa Brasil e Superliga), ela tem a chance de adicionar mais um título mundial no hall de conquistas em seus 18 anos de clube.

— Osasco representa muito na minha vida. Foi onde construí minha vida, uma carreira no esporte, onde realizei sonhos de vitórias e de chegar a uma Olimpíada, e onde realizei sonhos além do esporte, os maiores deles são meu marido e meus dois filhos - declarou.

Elenco do Osasco com a taça do Mundial de 2012 (Foto: Reprodução)

Caminho do Osasco no Mundial de Clubes

O Osasco integra o Grupo A no Mundial, ao lado de Alianza Lima (PER), Zhetysu (KAZ) e Scandicci (ITA). A equipe peruana é a primeira adversária, em jogo que acontece nesta terça-feira (9), às 20h30 (horário de Brasília), no ginásio da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

No Grupo B, estão Conegliano (ITA), Praia Clube, Zamalek (EGY) e Orlando Valkyries (EUA). As equipes se enfrentam em turno único dentro de seus grupos e as duas melhores de cada chave avançam para a semifinal.

