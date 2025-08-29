AO VIVO: Lance! transmite semifinal da Copa Mundo do Futsal Feminino
Lance! transmite os jogos da semifinal
Nesta sexta-feira (29), o Lance! transmite os jogos entre Stein Cascavel (BRA) e NY Ecuador (USA) válido pela semifinal da Copa Mundo do Futsal Feminino. O torneio acontece em Cascavel, no Paraná. Assista ao jogo no destaque acima.
Como chegam os times para as semifinais da Copa Mundo do Futsal Feminino
Para a Faculdade Sogipa, o caminho até aqui foi uma verdadeira prova de resiliência. A equipe gaúcha estreou com uma derrota pesada de 10 a 0 para o Stein Cascavel, o que poderia ter abalado a confiança do time. No entanto, as meninas mostraram força, venceram o Juventas Futsal por 3 a 1 e, na rodada final, buscaram um empate heroico em 2 a 2 com o Club Pinocho (ARG), garantindo a classificação na garra. A Sogipa chega como a equipe da superação, pronta para encarar o desafio de parar o ataque mais letal da competição.
Às 20h, a torcida da casa entra em quadra para empurrar o Stein Cascavel contra o NY Ecuador FC (EUA). A equipe paranaense faz jus ao status de anfitriã e favorita ao título. Assim como as russas, o Stein também ostenta uma campanha perfeita com três vitórias. O time comandado pela craque Amandinha não tomou conhecimento dos adversários: 10 a 0 na Sogipa, 5 a 1 no Club Pinocho e um incrível 15 a 0 sobre o Juventas Futsal. São 30 gols marcados e apenas um sofrido, números que credenciam a equipe como a grande força a ser batida.
Seu adversário, o NY Ecuador, vive um dilema. A equipe norte-americana garantiu sua vaga com duas boas vitórias, 3 a 0 sobre o La Perla e um decisivo 8 a 1 sobre o Padre Carlos Mugica. Contudo, chega para a semifinal justamente após sofrer sua pior derrota, o 7 a 0 para o Normanochka. O grande desafio para as americanas será virar a página rapidamente e encontrar forças para encarar o rolo compressor do Stein Cascavel diante de sua apaixonada torcida.
Abaixo, os resultados de quinta-feira:
A seguir, a programação desta sexta-feira (29):
Abaixo, a classificação após a fase de grupos:
