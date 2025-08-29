AO VIVO: Lance! transmite semifinal da Copa Mundo do Futsal Feminino

Nesta sexta-feira (29), o Lance! transmite os jogos entre Stein Cascavel (BRA) e NY Ecuador (USA) válido pela semifinal da Copa Mundo do Futsal Feminino. O torneio acontece em Cascavel, no Paraná. Assista ao jogo no destaque acima.

continua após a publicidade

Como chegam os times para as semifinais da Copa Mundo do Futsal Feminino

Para a Faculdade Sogipa, o caminho até aqui foi uma verdadeira prova de resiliência. A equipe gaúcha estreou com uma derrota pesada de 10 a 0 para o Stein Cascavel, o que poderia ter abalado a confiança do time. No entanto, as meninas mostraram força, venceram o Juventas Futsal por 3 a 1 e, na rodada final, buscaram um empate heroico em 2 a 2 com o Club Pinocho (ARG), garantindo a classificação na garra. A Sogipa chega como a equipe da superação, pronta para encarar o desafio de parar o ataque mais letal da competição.

Ju Linhares comemora o gol da classificação da Sogipa na Copa Mundo do Futsal Feminina (Foto: Maurício Moreira/Divulgação)

Às 20h, a torcida da casa entra em quadra para empurrar o Stein Cascavel contra o NY Ecuador FC (EUA). A equipe paranaense faz jus ao status de anfitriã e favorita ao título. Assim como as russas, o Stein também ostenta uma campanha perfeita com três vitórias. O time comandado pela craque Amandinha não tomou conhecimento dos adversários: 10 a 0 na Sogipa, 5 a 1 no Club Pinocho e um incrível 15 a 0 sobre o Juventas Futsal. São 30 gols marcados e apenas um sofrido, números que credenciam a equipe como a grande força a ser batida.

continua após a publicidade

Giovanna Silva comemorando após marcar o gol (Foto: Divulgação)

Seu adversário, o NY Ecuador, vive um dilema. A equipe norte-americana garantiu sua vaga com duas boas vitórias, 3 a 0 sobre o La Perla e um decisivo 8 a 1 sobre o Padre Carlos Mugica. Contudo, chega para a semifinal justamente após sofrer sua pior derrota, o 7 a 0 para o Normanochka. O grande desafio para as americanas será virar a página rapidamente e encontrar forças para encarar o rolo compressor do Stein Cascavel diante de sua apaixonada torcida.

➡️ Equipe russa goleia por 14 a 1 na estreia da Copa Mundo do Futsal Feminina

➡️ Russas vencem a segunda seguida na Copa Mundo do Futsal Feminina

➡️ Qual o time brasileiro que busca o tetra da Copa Mundo do Futsal Feminina?



Abaixo, os resultados de quinta-feira:

continua após a publicidade



A seguir, a programação desta sexta-feira (29):

Abaixo, a classificação após a fase de grupos:

➡️ Expulsão direta no futsal: entenda o critério e as diferenças em relação ao futebol de campo

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte