AO VIVO: Cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno

As Olimpíadas de Inverno começou oficialmente! Veja tudo sobre a cerimônia de abertura de Milão-Cortina 2026. Essa edição terá o número recorde de atletas brasileiros, com 14 representantes. Os eventos de abertura acontecerão simultaneamente em quatro cidades italianas, com início às 16h no horário de Brasília.

A estreia do Brasil nos jogos está marcada para terça-feira (10) no esqui cross-country, com Bruna Moura, Eduarda Ribera e Manex Silva.

Cerimônia de abertura!

O público do estádio San Siro, em Milão começa a chegar para a abertura

Bruna Moura compete no cross-country 5km livre feminino no Mundial de Esqui Nórdico, em Planica, em 22/2/2023. (Foto: Joe Klamar/AFP)

Quem serão os porta-bandeiras do Brasil?

Nicole Silveira, do skeleton, e Lucas Pinheiro Braathen, do esqui alpino, foram escolhidos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para serem os porta-bandeiras do Time Brasil nas Cerimônias de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026.

A seleção dos atletas foi baseada em seus desempenhos em competições internacionais. O Brasil terá representantes em todas as quatro sedes das cerimônias: Lucas em Milão, Nicole em Cortina d'Ampezzo, Augustinho Teixeira (snowboard) em Livigno e Alice Padilha (esqui alpino) em Predazzo.

Além desses, a ginasta Rebeca Andrade, a maior medalhista olímpica brasileira, foi escolhida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para integrar o seleto grupo que conduzirá a Bandeira Olímpica.

O Time Brasil participará dos Jogos com 14 atletas e um reserva, número que representa um crescimento de 40% em relação à edição de Pequim 2022, quando o país contou com 10 competidores. As competições ocorrerão entre 6 e 22 de fevereiro em diversas modalidades de neve e gelo.