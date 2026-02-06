AO VIVO: Cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno
Essa é a maior delegação da história do Brasil em Jogos de Inverno
As Olimpíadas de Inverno começou oficialmente! Veja tudo sobre a cerimônia de abertura de Milão-Cortina 2026. Essa edição terá o número recorde de atletas brasileiros, com 14 representantes. Os eventos de abertura acontecerão simultaneamente em quatro cidades italianas, com início às 16h no horário de Brasília.
A estreia do Brasil nos jogos está marcada para terça-feira (10) no esqui cross-country, com Bruna Moura, Eduarda Ribera e Manex Silva.
Cerimônia de abertura!
*EM ATUALIZAÇÃO
- O público do estádio San Siro, em Milão começa a chegar para a abertura
Quem serão os porta-bandeiras do Brasil?
Nicole Silveira, do skeleton, e Lucas Pinheiro Braathen, do esqui alpino, foram escolhidos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para serem os porta-bandeiras do Time Brasil nas Cerimônias de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026.
A seleção dos atletas foi baseada em seus desempenhos em competições internacionais. O Brasil terá representantes em todas as quatro sedes das cerimônias: Lucas em Milão, Nicole em Cortina d'Ampezzo, Augustinho Teixeira (snowboard) em Livigno e Alice Padilha (esqui alpino) em Predazzo.
Além desses, a ginasta Rebeca Andrade, a maior medalhista olímpica brasileira, foi escolhida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para integrar o seleto grupo que conduzirá a Bandeira Olímpica.
O Time Brasil participará dos Jogos com 14 atletas e um reserva, número que representa um crescimento de 40% em relação à edição de Pequim 2022, quando o país contou com 10 competidores. As competições ocorrerão entre 6 e 22 de fevereiro em diversas modalidades de neve e gelo.
