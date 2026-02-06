Super Bowl LX: confira horário, atrações e onde assistir

Conteúdo Especial

New England Patriots e Seattle Seahawks irão se enfrentar, no domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Super Bowl LX, no Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA). Em um dos maiores eventos anuais dos esportes, a decisão da NFL também terá apresentações artísticas, além de colocar frente a frente os dois melhores times da liga.

New England Patriots x Seattle Seahawks

Patriots e Seahawks voltam a fazer o Super Bowl após 11 anos, quando o New England levou a melhor por 28 a 24. A equipe de Boston começou devagar a temporada, com duas derrotas e uma vitória nas três primeiras semanas, porém, após vitória fora de casa sobre o Buffalo Bills, na semana cinco, a maré de New England virou.

Com 11 vitórias nas 12 semanas restantes, o Patriots voltou a vencer a AFC Leste e teve a segunda melhor campanha da Conferência Americana, atrás apenas do Denver Broncos pelos critérios de desempate. No Wild Card, dominaram o Los Angeles Chargers e, no Divisional Round, neutralizaram o ataque do Houston Texans e se classificar para final da AFC, na qual encontrou o Broncos, fora de casa, e venceu por 10 a 7, e garantindo vaga no Super Bowl LX.

O New England Patriots irá encarar o Denver Broncos na final da AFC (Foto: Winslow Townson/AFP)

Do outro lado, Seattle também entrou na temporada com dúvidas, após ficar de fora da pós-temporada em 2024 e com a troca de quarterbacks, com a saída de Geno Smith e a contratação de Sam Darnold. Mesmo com algumas falhas do ataque, a defesa apareceu na maior parte da campanha, sendo uma das principais da NFL.

Na reta final da temporada, os Seahawks conseguiu uma grande virada sobre o Los Angeles Rams e, fora de casa, vencer o San Francisco 49ers, para garantir a melhor campanha da Conferência Nacional e pular direto ao Divisional Round.

Nos Playoffs, o Seattle Seahawks não deu chances ao San Francisco 49ers e venceu por 41 a 6 para chegar à final da NFC, contra o Los Angeles Rams. Contra a equipe da Califórnia, o jogo foi emocionante, mas com ajuda da defesa e jogo limpo de Sam Darnold, os Hawks venceram por 31 a 27 e se garantiram ao Super Bowl LX.

Jake Bobo (#19) comemora touchdown com Rashid Shaheed (#22), do Seattle Seahawks, contra o Los Angeles Rams, na final da NFC, no Lumen Field. (Foto: Steph Chambers/Getty Images/AFP)

Atrações do Super Bowl

O Super Bowl LX terá duas atrações musicais, sendo a primeira antes da bola voar, com o Green Day realizando o show de abertura do evento. No intervalo, ocorrerá o famoso "Halftime Show", um dos momentos de maior audiência do evento. Neste ano, Bad Bunny será a atração principal.

O porto-riquenho teve uma participação no show de 2020, no Super Bowl LIV, quando dividiu palco com a cantora colombiana Shakira.

Bad Bunny será a atração do show do intevarlo do Super Bowl LX (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

Onde assistir o Super Bowl?

O Super Bowl LX terá transmissão da ESPN, do SporTV, do Disney+, da GeTV (YouTube) e da NFL League Pass, na DAZN.

