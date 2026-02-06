Dos pódios com três medalhas olímpicas aos desfiles de marcas de moda de luxo, a esquiadora Eileen Gu, de 22 anos, já faz história nos esportes radicais e é um dos principais nomes dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. A atleta é a mais bem paga entre as todos que disputam o torneio e se tornou uma referência não só nas pistas de esqui, mas também no meio da moda e da indústria comercial. Gu é nascida nos EUA e compete pela China nas Olimpíadas, país natal de sua mãe.

No recorte fora dos Jogos de Milão-Cortina, a esquiadora é a quarta mulher que mais arrecadou no esporte em todo o mundo no último, ficando atrás de três nomes gigantes do tênis: Coco Gauff, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, as mais bem pagas, respectivamente.

Sua trajetória de sucesso começou em 2022, quando terminou os Jogos de Inverno de Pequim com três medalhas, sendo duas de ouro, na modalidade esqui estilo livre feminino, o que inclui as categorias lopestyle, big air e halfpipe. Desde então, o ciclo olímpico para 2026 transformou a realidade vivida por Eileen Gu e ampliou ainda mais seu alcance fora das pistas.

Entretanto, a receita da atleta norte-americana naturalizada chinesa vem muito mais de contratos comerciais do que pelas competições. De acordo com a revista Forbes, Eileen Gu faturou em 2025 US$ 23,1 milhões de dólares, o que representa R$ 120,39 milhões.

Desse montante, apenas US$ 95 mil (R$ 495 mil) são fruto de premiações das competições que venceu, como a Copa do Mundo da modalidade e a Snow League. Vale ressaltar que esse recorte não inclui a premiação olímpica, já que os Jogos de Pequim foram em 2022. Os outros US$ 23 milhões (R$ 119,8 milhões) aproximadamente vem de acordos de patrocínio assinados pela atleta com marcas de diversos setores do mercado.

A revista especializada destaca que o cardápio de marcas de Gu inclui nomes como a marca de energéticos Red Bull, a fabricante de carros alemã Porsche, TCL, multinacional chinesa de eletrônicos, e a IWC Schaffhausen, marca de relógios de luxo.

Eileen Gu é a mais bem paga das Olimpíadas de Inverno

Na disputa dos Jogos de Inverno de 2026, há um recorte que chama a atenção pela presença feminina na lista. Além de Eileen Gu, o top cinco tem mais duas atletas entre os que mais faturam, se sobrepondo aos homens que competem os esportes de inverno.

Entre as mulheres, Gu ganha a companhia das norte-americanas Lindsey Vonn, do Esqui Alpino, e de Chloe Kim, do Snowboard. A dupla fatura altas cifras anualmente e têm entre seus patrocinadores marcas de peso como a companhia aérea Delta, a marca de carros Land Rover, Rolex, de relógios de luxo, Monster Energy, de energéticos, e a Nike.

Os representantes masculinos no top cinco são Auston Matthews, estrela do Toronto Maple Leafs, time da NHL, maior liga de hóquei do mundo, e Ilia Malinin, das patinação artística. Os dois também são norte-americanos, mas têm uma diferença significativa entre os faturamentos levantados pela Forbes. Matthews aparece com US$ 20 milhões (R$ 104,24 milhões) ao ano e Ilia com "apenas" US$ 700 mil (R$ 3,65 milhões).

Rankings dos atletas mais bem pagos das Olimpíadas de Inverno

1 . Eileen Gu (Esqui): US$ 23 milhões (R$ 119,88 milhões) 2 . Auston Matthews (Hóquei): US$ 20 milhões (R$ 104,24 milhões) 3 . Lindsey Vonn (Esqui Alpino): US$ 8 milhões (R$ 41,70 milhões) 4 . Chloe Kim (Snowboard): US$ 4 milhões (R$ 20,85 milhões) 5 . Ilia Malinin (Patinação Artística): US$ 700 mil (R$ 3,65 milhões)

Mercado esportivo paga mais aos homens

Se o recorte dos Jogos de Milão-Cortina e o ranking global feminino favorecem Eileen Gu, o comparativo com os homens que se destacam no esporte escancara que a indústria ainda paga muito menos para as mulheres. A Forbes também levantou a lista dos faturamentos dos atletas masculinos em 2025 e mostra o português Cristiano Ronaldo à frente da lista, com uma receita de US$ 275 milhões (R$ 1,43 bilhão) entre os ganhos dentro e fora dos gramados.

As cifras usadas pela revista incluem faturamentos com salários, premiações ou bonificações dentro de cada modalidade, assim como campanhas publicitárias e outros acordos comerciais fechados pelos atletas ao longo de 2025. O atacante do Al-Nassr e de Portugal é, com sobras, o primeiro colocado. Depois, Stephen Curry, ícone da NBA, surge com UD$ 156 milhões (R$ 813 milhões) arrecadados.

O terceiro lugar vai para Tyson Fury, atleta de boxe do Reino Unido, que teve vencimentos de US$ 146 milhões (R$ 760,9 milhões). Na quarta posição aparece o primeiro representante da NFL, liga de futebol americano, com Dak Presscot, que acumulou em 2025 US$ 137 milhões (R$ 714,3 milhões) dentro e fora dos gramados. Fechando o top cinco, Lionel Messi surge com faturamento de US$ 135 milhões (R$ 703,6 milhões) arrecadados no último ano.