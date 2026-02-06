Com seis décadas de existência, conheça a história do Super Bowl

New England Patriots e Seattle Seahawks irão se enfrentar, no domingo (8), no Super Bowl LX, no Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA). Ao completar seis décadas de existência em 2026, o evento se consolidou como um fenômeno cultural que paralisa a maior economia do mundo e movimenta bilhões de dólares em publicidade.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No entanto, a magnitude do espetáculo atual, com seus shows de intervalo cinematográficos e ingressos custando o preço de carros populares, contrasta drasticamente com suas origens humildes, nascidas não de um plano de marketing genial, mas de uma guerra corporativa desesperada pela sobrevivência.

Origem do Super Bowl

A gênese do Super Bowl remonta a meados da década de 1960, um período de turbulência no futebol americano profissional. A tradicional NFL (National Football League) via sua hegemonia ameaçada pela recém-criada AFL (American Football League), uma liga rebelde que, com donos excêntricos e bolsos fundos, começou a "roubar" talentos e inflacionar os salários dos jogadores.

continua após a publicidade

Ao perceber que a competição financeira levaria ambas à falência, os dirigentes optaram por um armistício histórico em 1966: a fusão das ligas. Como parte do acordo, decidiu-se que os campeões de cada conferência se enfrentariam em uma grande final para determinar o verdadeiro "campeão mundial".

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

O primeiro

O primeiro confronto, realizado em 15 de janeiro de 1967 no Los Angeles Memorial Coliseum, estava longe do glamour atual. Oficialmente chamado de "AFL-NFL World Championship Game" — um nome burocrático e sem apelo —, o jogo entre Green Bay Packers e Kansas City Chiefs sequer conseguiu lotar o estádio, com milhares de ingressos sobrando nas bilheterias.

continua após a publicidade

Foi nesse contexto que surgiu o nome que hoje vale bilhões. Lamar Hunt, dono do Chiefs e um dos arquitetos da fusão, sugeriu o termo "Super Bowl" inspirado no brinquedo de sua filha, a "Super Ball", uma bola de borracha popular na época. Embora a liga tenha resistido inicialmente, a imprensa e os fãs abraçaram o apelido, que se tornou oficial apenas na terceira edição.

Foi justamente no Super Bowl III, em 1969, que o legado do evento foi selado. Até então, a NFL, considerada superior, havia vencido os dois primeiros jogos com facilidade. A vitória inesperada do New York Jets, da AFL, liderado pelo carismático Joe Namath sobre o Baltimore Colts, provou que a fusão era competitiva. Aquele jogo validou o novo formato e transformou a final em um evento imperdível. A partir dali, o domingo do Super Bowl começou sua metamorfose para se tornar um feriado não oficial nos Estados Unidos, onde o consumo de comida perde apenas para o Dia de Ação de Graças.

Tom Brady é o jogador com mais títulos de Super Bowl, com sete (Foto: AFP)

➡️ Origem de lesões? Subestação de energia é 'tendão de Aquiles' dos 49ers

O Show do Intervalo e a Revolução Comercial 🎤💰

Se o jogo garantiu a audiência esportiva, o legado cultural foi cimentado pela transformação do intervalo. Durante décadas, o show do meio tempo era preenchido por bandas marciais universitárias. A mudança de paradigma ocorreu em 1993, quando a NFL, preocupada com a perda de audiência para canais concorrentes durante o intervalo, contratou Michael Jackson.

A performance do Rei do Pop redefiniu o conceito de entretenimento esportivo, e transformou os 15 minutos de descanso em um palco global para as maiores estrelas da música, de Prince a Beyoncé, e atraí até mesmo quem não entende as regras do jogo.

Michael Jackson no show do intervalo do Super Bowl (Foto: Reprodução)

O Legado Econômico e Global 🌍

Hoje, o legado do Super Bowl é medido em cifras astronômicas. O custo de um comercial de 30 segundos ultrapassa a casa dos 7 milhões de dólares, transformando os intervalos comerciais em um festival de criatividade publicitária aguardado tanto quanto o jogo.

Além disso, a marca expandiu suas fronteiras. Com jogos da temporada regular sendo disputados em Londres, Munique, Frankfurt, Cidade do México, São Paulo e Rio de Janeiro, a NFL utilizou o prestígio do Super Bowl para globalizar o esporte.

+Aposte na vitória do seu time favorito da NFL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável