Fora de Campo

Porta-bandeira do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno já declarou seu time; confira

Atleta busca medalha inédita para o Brasil

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 06/02/2026
16:49
Lucas Pinheiro ficou perto do pódio em etapa da Copa do Mundo na Áustria
imagem cameraLucas Pinheiro ficou perto do pódio em etapa da Copa do Mundo na Áustria (Foto: Reprodução/ Instagram)
Lucas Pinheiro foi escolhido como porta-bandeira do Brasil para os Jogos Olímpicos de Iverno de 2026, que acontecerão na Itália. Campeão da Copa do Mundo de Esqui Alpino em 2023, o norueguês/brasileiro já declarou sua paixão pelo São Paulo Futebol Clube.

📲 Conheça os pilotos de F1 que competiram nas Olimpíadas de Inverno

Veja uma foto do atleta com a camisa do Tricolor:

Lucas Pinheiro, atleta de Esqui Alpino, com a camisa do São Paulo FC (Foto: Divulgação/Jornal Hoje/Globo)
Lucas Pinheiro, porta bandeira do Brasil nas Olímpiadas de Inverno, namora atriz da Globo

Texto de Pedro Bernardo Antonio dos Santos

Lucas Pinheiro não é apenas mais um integrante da delegação. Escolhido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), ele terá a honra de ser o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura no estádio San Siro, em Milão.

Mais do que o simbolismo, Lucas Pinheiro carrega a responsabilidade técnica: ele é a maior esperança de medalha da história do Brasil em Olimpíadas de Inverno. Especialista nas provas de Slalom e Slalom Gigante, ele já acumula pódios em Copas do Mundo e chega à Itália com status de favorito, podendo conquistar o primeiro pódio olímpico de inverno para um país da América Latina.

Enquanto o brasileiro foca na busca pelo ouro inédito, seu coração bate forte pela paraibana Isadora Cruz. A atriz da Globo, que conquistou o público como a protagonista Candoca na novela "Mar do Sertão" e brilha em "Guerreiros do Sol", vive o relacionamento com a mesma discrição que o esquiador tenta manter em sua vida pessoal.

Filho de mãe brasileira e pai norueguês, Lucas Pinheiro escolheu representar o Brasil em 2024, após uma disputa com a federação norueguesa. Com um estilo irreverente, apaixonado por moda e música, ele se tornou um ícone cultural no esporte.

