Web reage a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno: 'Apaixonada'

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 já começaram, mas a abertura da competição acontece nesta sexta-feira (6), com desfiles, shows e danças no estádio San Siro, em Milão. Confira a reação da web com a cerimônia.

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen reage após cruzar a linha de chegada na segunda descida do slalom masculino da Copa do Mundo de Esqui Alpino, em Adelboden, no sudoeste da Suíça, em 11 de janeiro de 2026. (Foto: Fabrice COFFRINI/AFP)

Lucas Pinheiro foi escolhido como porta-bandeira do Brasil

Texto de Pedro Bernardo Antonio dos Santos

Lucas Pinheiro não é apenas mais um integrante da delegação. Escolhido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), ele terá a honra de ser o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura no estádio San Siro, em Milão.

Mais do que o simbolismo, Lucas Pinheiro carrega a responsabilidade técnica: ele é a maior esperança de medalha da história do Brasil em Olimpíadas de Inverno. Especialista nas provas de Slalom e Slalom Gigante, ele já acumula pódios em Copas do Mundo e chega à Itália com status de favorito, podendo conquistar o primeiro pódio olímpico de inverno para um país da América Latina.

Enquanto o brasileiro foca na busca pelo ouro inédito, seu coração bate forte pela paraibana Isadora Cruz. A atriz da Globo, que conquistou o público como a protagonista Candoca na novela "Mar do Sertão" e brilha em "Guerreiros do Sol", vive o relacionamento com a mesma discrição que o esquiador tenta manter em sua vida pessoal.

Filho de mãe brasileira e pai norueguês, Lucas Pinheiro escolheu representar o Brasil em 2024, após uma disputa com a federação norueguesa. Com um estilo irreverente, apaixonado por moda e música, ele se tornou um ícone cultural no esporte.